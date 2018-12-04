Перша премія "Для жінок в науці" від ЛОРЕАЛЬ Україна 2018 рік

30 лиcтопада 2018 року у Києві компанія ЛОРЕАЛЬ Україна провела Церемонію Нагородження Лауреаток національної премії ЛОРЕАЛЬ - ЮНЕСКО «Для жінок в науці». Премія проводиться під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Партнерами виступили Національна Академія Наук України і Центр «Розвиток Корпоративної соціальної відповідальності».

Українська Премія є частиною глобальної Програми ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО «Для жінок у науці» і реалізовується в Україні вперше. Мета премії - підтримати та відзначити талановитих жінок-науковців, та заохотити молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у їхній кар'єрі.

З 24 квітня до 22 червня 2018 року тривав збір заявок через онлайн платформу forwomeninscience.in.ua . Основні критерії - громадянки України, віком від 18 до 40 років; наявність наукового ступеня і публікацій у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science; соціальна активність задля популяризації науки.

За майже три місяці було отримано 255 заявок від учасниць відбору та науковиць з 35 міст України.

Найактивнішими були претендентки з Києва та області – 93 заявки. До участі у відборі подалось 215 кандидаток наук та 35 докторів наук. Основний вік учасниць – 31-35 років. Серед найпопулярніших сфер наукових знань, які представляли кандидатки - фізика, хімія, математика, біологія, інформаційні технології, медицина, економіка та інші. Наступним етапом програми був відбір поважними членами Журі десяти учасниць для проведення усних співбесід та визначення трійки кращих з найкращих.

Результати про відбір десяти претенденток, що пройшли до второго туру, було оголошено 7 вересня 2018 року. Всі десять фіналісток згодом було запрошено для проходження фінальної усної співбесіди. Трійка Лауреаток була оголошена 30 листопада на офіційній церемонії ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО «Для жінок у науці». Кожна з трьох переможниць отримала сертифікат на грошову премію в розмірі 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень (після відрахування обов’язкових платежів та зборів), яка може бути використана переможницями на власний розсуд.

Переможницями, які отримали приз у 120 000 грн/кожна, стали:

1) Наталія Щербань Кандидатка хімічних наук, старша наукова співробітниця Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;

2) Олена Ванєєва Кандидатка фізико-математичних наук, старша наукова співробітниця Інституту математики НАН України;

3) Марія Байляк Кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.