Перша премія "Для жінок в науці" від ЛОРЕАЛЬ Україна 2018 рік

Українська Премія є частиною глобальної Програми ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО «Для жінок у науці» і реалізовується в Україні вперше. Мета премії - підтримати та відзначити талановитих жінок-науковців, та заохотити молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у їхній кар'єрі.
З 24 квітня до 22 червня 2018 року тривав збір заявок через онлайн платформу forwomeninscience.in.ua. Основні критерії - громадянки України, віком від 18 до 40 років; наявність наукового ступеня і публікацій у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science; соціальна активність задля популяризації науки.
За майже три місяці було отримано 255 заявок від учасниць відбору та науковиць з 35 міст України.
Найактивнішими були претендентки з Києва та області – 93 заявки. До участі у відборі подалось 215 кандидаток наук та 35 докторів наук. Основний вік учасниць – 31-35 років. Серед найпопулярніших сфер наукових знань, які представляли кандидатки - фізика, хімія, математика, біологія, інформаційні технології, медицина, економіка та інші. Наступним етапом програми був відбір поважними членами Журі десяти учасниць для проведення усних співбесід та визначення трійки кращих з найкращих.
Результати про відбір десяти претенденток, що пройшли до второго туру, було оголошено 7 вересня 2018 року. Всі десять фіналісток згодом було запрошено для проходження фінальної усної співбесіди. Трійка Лауреаток була оголошена 30 листопада на офіційній церемонії ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО «Для жінок у науці». Кожна з трьох переможниць отримала сертифікат на грошову премію в розмірі 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень (після відрахування обов’язкових платежів та зборів), яка може бути використана переможницями на власний розсуд.
Переможницями, які отримали приз у 120 000 грн/кожна, стали:
1) Наталія Щербань Кандидатка хімічних наук, старша наукова співробітниця Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;
2) Олена Ванєєва Кандидатка фізико-математичних наук, старша наукова співробітниця Інституту математики НАН України;
3) Марія Байляк Кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.
Лореаль Україна – один із лідерів на ринку косметики та парфумерії (№1 Косметична Група у Світі). Філіал в Україні був створений у 2004 р. Станом на 2018 р. в Україні працює понад 250 працівників та 89 тис працівників працюють у різних філіалах компанії у всьому світі. 3800 працівників кожен день присвячують свій час досліжденням, працюючи у відділі Досліджень та Інновацій. Компанія представлена (має філіали) у 140 країнах світу та володіє портфоліо з 34 взаємодоповнюючих брендів. В Україні функціонує 4 департаменти – Департамент Продукції Масового Попиту, Продукції Люкс, Департамент Професійних Продуктів та Департамент Активної Косметики. Веб-сайт: http://www.loreal.ua/