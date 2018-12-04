НБУ презентували Стратегію макропруденційної політики

НБУ запроваджують макропруденційну політику, аби захистити фінансову систему від потенційних криз. За частотою системних банківських криз Україна входить до світової трійки лідерів: протягом останніх 20 років вона пройшла через три глибокі фінансові кризи. Остання трапилася у 2014–2016 рр. За оцінками НБУ прямі фіскальні витрати на подолання її наслідків становили 15,7% від ВВП відповідних років.
Макропруденційна політика досягається через виконання проміжних цілей, яких є шість, і які враховують рекомендації з урахуванням рекомендацій Європейської ради з системних ризиків та особливості особливостей української фінансової системи:
1) недопущення надмірного зростання кредитування;
2) недопущення накопичення дефіциту ліквідності;
3) обмеження концентрації ризиків;
4) обмеження впливу викривлених стимулів;
5) підвищення стійкості фінансової інфраструктури;
6) зниження рівня доларизації в секторі
Важливу роль у виявленні системних ризиків відіграє стрес-тестування. У сценарії стрес-тестів закладено погіршення макроекономічних, галузевих та специфічних фінансових показників.
Моделювання сценарію спирається на чотири ключові групи показників:
▪ обсяги ВВП і виробництва. Припускається, що вони суттєво впадуть, причому в різних секторах по-різному;
▪ обмінний курс. Передбачається значна девальвація гривні;
▪ інфляція. Припускається, що в період кризи ціни зростатимуть прискореними темпами, зокрема внаслідок девальвації;
▪ відсоткові ставки. Закладається різке зростання облікової ставки НБУ та комерційних ставок, у результаті чого процентний спред та маржа банків переважно знижуватимуться.
Зазначимо, що у ІІ-ІІІ кварталах НБУ провів стрес-тестування 24 найвагоміших банків і виявив, що за базовим сценарієм 8 з них мали потребу у капіталі на загальну суму 6,1 млрд. грн. Ці фінустанови сформували програми капіталізації та вже виконали їх або виконають до кінця року.
Ухвалений у червні 2018 року Закон України «Про валюту і валютні операції» передбачає вільний рух капіталу. В умовах фінансової стабільності всі перешкоди для транскордонних валютних операцій буде знято. Водночас із появою ознак нестійкості
фінансового сектору НБУ має право запроваджувати захисні заходи або ж спеціальні тимчасові норми роботи банківського сектору. Серед них можуть бути й обмеження на відплив боргового капіталу, залученого банками та їхніми клієнтами
Глава Нацбанку Яків Смолій заявив, що реалізація НБУ макропруденційної політики сприятиме посиленню довіри до банків і підтримки подальшої макроекономічної стабільності.
ОП