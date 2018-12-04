НБУ презентували Стратегію макропруденційної політики

Суть цього документу проста – це стратегія забезпечення стабільності фінансової системи та недопущення накопичення системних ризиків.

НБУ запроваджують макропруденційну політику, аби захистити фінансову систему від потенційних криз. За частотою системних банківських криз Україна входить до світової трійки лідерів: протягом останніх 20 років вона пройшла через три глибокі фінансові кризи. Остання трапилася у 2014–2016 рр. За оцінками НБУ прямі фіскальні витрати на подолання її наслідків становили 15,7% від ВВП відповідних років.





Макропруденційна політика досягається через виконання проміжних цілей, яких є шість, і які враховують рекомендації з урахуванням рекомендацій Європейської ради з системних ризиків та особливості особливостей української фінансової системи:

1) недопущення надмірного зростання кредитування;

2) недопущення накопичення дефіциту ліквідності;

3) обмеження концентрації ризиків;

4) обмеження впливу викривлених стимулів;

5) підвищення стійкості фінансової інфраструктури;

6) зниження рівня доларизації в секторі





Важливу роль у виявленні системних ризиків відіграє стрес-тестування. У сценарії стрес-тестів закладено погіршення макроекономічних, галузевих та специфічних фінансових показників.

Моделювання сценарію спирається на чотири ключові групи показників:

▪ обсяги ВВП і виробництва. Припускається, що вони суттєво впадуть, причому в різних секторах по-різному;

▪ обмінний курс. Передбачається значна девальвація гривні;

▪ інфляція. Припускається, що в період кризи ціни зростатимуть прискореними темпами, зокрема внаслідок девальвації;

▪ відсоткові ставки. Закладається різке зростання облікової ставки НБУ та комерційних ставок, у результаті чого процентний спред та маржа банків переважно знижуватимуться.

Зазначимо, що у ІІ-ІІІ кварталах НБУ провів стрес-тестування 24 найвагоміших банків і виявив, що за базовим сценарієм 8 з них мали потребу у капіталі на загальну суму 6,1 млрд. грн. Ці фінустанови сформували програми капіталізації та вже виконали їх або виконають до кінця року.



Ухвалений у червні 2018 року Закон України «Про валюту і валютні операції» передбачає вільний рух капіталу. В умовах фінансової стабільності всі перешкоди для транскордонних валютних операцій буде знято. Водночас із появою ознак нестійкості

фінансового сектору НБУ має право запроваджувати захисні заходи або ж спеціальні тимчасові норми роботи банківського сектору. Серед них можуть бути й обмеження на відплив боргового капіталу, залученого банками та їхніми клієнтами





Глава Нацбанку Яків Смолій заявив, що реалізація НБУ макропруденційної політики сприятиме посиленню довіри до банків і підтримки подальшої макроекономічної стабільності.

ОП