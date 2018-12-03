Різна реакція інвесторів на воєнний стан

В середу 28 листопада в готелі Fairmont відбувся форум Level Up. Цьогорічною темою події, яку організовує компанія Deloitte, стали трансформації бізнесу. Власне відкриття форуму о 9:00 співпало із офіційним впровадженням воєнного стану в Україні. Тому БІЗНЕСу було цікаво, як реагують на цю трансформацію іноземні інвестори.

Відповідь на питання прозвучала під час трансформаційної сесії «Досвід успішного залучення інвестора в поточних умовах». Інвестиційні банкіри та фінансові аналітики не могли обійти стороною введення воєнного стану. Вони розповідають про різний підхід інвесторів з різних країн.

Дмитро Ануфрієв, партнер Deloitte та фахівець з корпоративних фінансів, розповів, що західні інвестори реагують спокійно. За його словами, один з потенційних інвесторів, який раніше не входив в Україну та планує заключити угоду найближчим часом, використав слова «не важливо» та «все нормально» стосовно воєнного стану.

Костянтин Магалецький, партнер Horizon Capital, заявив, що компанія не змінює свої плани щодо інвестування у наступні декілька років 200 млн. доларів в економіку України. Те саме підтвердив і Андрій Гостик, провідний банкір Європейського банку реконструкції та розвитку. Він каже, що ЄБРР має амбітні плани, і мало що зміниться у зв’язку з воєнним станом. За його словами, найбільш імовірна зміна — це підвищена увага до due dilligence в регіонах, де цей стан впроваджено.

Директор Dragon Capital Юрій Астаховрозповів про протилежну реакцію китайських інвесторів. Одна з компаній планувала зайти в Україну та інвестувати в аграрний сектор. І хоча декілька тижнів тому відбувся успішний «візит на місце», новини щодо подій у Керченській протоці та воєнного стану змусили китайського інвестора призупинити процес. Він повідомив, що поки не вщухне ситуація, серйозних дискусій компанія не вестиме.

Тож реакція інвесторів дуже залежить від країни. Західні інвестори менше побоюються воєнного стану, ніж східні. Ци є це результатом власного аналізу ситуації компаніями чи інсайдерської інформації з політичних кіл щодо продовження підтримки Заходом України, побачимо найближчим часом.