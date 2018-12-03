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Понеділок, 03 грудня 2018 13:21

Відбудеться круглий стіл «Кешбек – детінізація торгівлі та стимул до захисту прав споживача»

Відбудеться круглий стіл «Кешбек – детінізація торгівлі та стимул до захисту прав споживача»

Організатороми заходу виступили Українська рада бізнесу та Європейська бізнес асоціація.

 

04.12.2018 року об 11:00 в прес-центрі Інформаційного агентства «Українські Новини» (м. Київ, вул. Еспланадна, 20, перший поверх) відбудеться круглий стіл «Кешбек – детінізація торгівлі та стимул до захисту прав споживача».

Організатори – Українська рада бізнесу та Європейська бізнес асоціація

Учасниками буде обговорено законопроект Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо створення умов для дистанційної торгівлі та детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг, розроблений Міністерством фінансів України та винесений на обговорення громадськості.

Питання до обговорення:

  1. Чи захищений споживач в умовах відсутності достатньої інформації та стимулів до захисту своїх прав.
  2. Як врегулювати торгові операції при дистанційній торгівлі в умовах стрімкого росту e-commerce.
  3. Контроль та детінізація торгових операцій, як захист конкурентних умов ведення бізнесу та наповнення державного бюджету.
  4. Кешбек – як елемент ланцюжка у контролі реалізації товару та стимулу для споживача до усвідомленого вибору при покупці товару.

Запрошені учасники:

  • Міністр міністерства фінансів України О. Маркарова;
  • Міністерство економічного розвитку України: С. Кубів - Перший Віце-прем’єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України
  • Державна фіскальна служба України: О. Власов - в.о. голови; Н. Рубан - директор департаменту аудиту;
  • Держпродспоживслужба України: В. Лапа – голова служби;
  • Консумерська асамблея України: Н. Кільдій - Центр експертиз «ТЕСТ», заступник голови;
  • Представники бізнес-асоціацій: В. Кулікова - Європейська бізнес асоціація, комітет побутової електроніки; О. Колесніков - Українська Рада Бізнесу, Асоціація імпортерів побутової електротехніки; О. Пашкова - Українська асоціація виробників, заступник директора; С. Шевченко - «KTD Group», компанія «Saturn», О. Кисельов – ТОВ «Соні Україна»;
  • Офіс ефективного регулювання (BRDO) - О. Гончарук, голова офісу; М. Лаба, аналітик;
  • Державна регуляторна служба України, К. Ляпіна - голова служби.

Контакти, акредитація преси: Юлія Бабій, тел.: (093) 534-79-10.

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Рубрика: Новини
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