04.12.2018 року об 11:00 в прес-центрі Інформаційного агентства «Українські Новини» (м. Київ, вул. Еспланадна, 20, перший поверх) відбудеться круглий стіл «Кешбек – детінізація торгівлі та стимул до захисту прав споживача».

Організатори – Українська рада бізнесу та Європейська бізнес асоціація

Учасниками буде обговорено законопроект Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо створення умов для дистанційної торгівлі та детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг, розроблений Міністерством фінансів України та винесений на обговорення громадськості.

Питання до обговорення:

Чи захищений споживач в умовах відсутності достатньої інформації та стимулів до захисту своїх прав. Як врегулювати торгові операції при дистанційній торгівлі в умовах стрімкого росту e-commerce. Контроль та детінізація торгових операцій, як захист конкурентних умов ведення бізнесу та наповнення державного бюджету. Кешбек – як елемент ланцюжка у контролі реалізації товару та стимулу для споживача до усвідомленого вибору при покупці товару.

Запрошені учасники:

Міністр міністерства фінансів України О. Маркарова;

Міністерство економічного розвитку України: С. Кубів - Перший Віце-прем’єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України

Державна фіскальна служба України: О. Власов - в.о. голови; Н. Рубан - директор департаменту аудиту;

Держпродспоживслужба України: В. Лапа – голова служби;

Консумерська асамблея України: Н. Кільдій - Центр експертиз «ТЕСТ», заступник голови;

Представники бізнес-асоціацій: В. Кулікова - Європейська бізнес асоціація, комітет побутової електроніки; О. Колесніков - Українська Рада Бізнесу, Асоціація імпортерів побутової електротехніки; О. Пашкова - Українська асоціація виробників, заступник директора; С. Шевченко - «KTD Group», компанія «Saturn», О. Кисельов – ТОВ «Соні Україна»;

Офіс ефективного регулювання (BRDO) - О. Гончарук, голова офісу; М. Лаба, аналітик;

Державна регуляторна служба України, К. Ляпіна - голова служби.

Контакти, акредитація преси: Юлія Бабій, тел.: (093) 534-79-10.