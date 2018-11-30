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П'ятниця, 30 листопада 2018 15:23

Петро Порошенко провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ

Петро Порошенко провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ

Ключові показники бюджету відповідають погодженим з Фондом параметрам.

 

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард. Глава держави поінформував співрозмовницю про прийняття та основні параметри Державного бюджету України на 2019 рік. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

За його інформацією Крістіна Лагард відзначила, що, відповідно до попередніх оцінок МВФ, ключові показники бюджету відповідають погодженим з Фондом параметрам. Також були обговорені наступні кроки, які необхідно здійснити, у контексті засідання Виконавчої ради МВФ у грудні для розгляду програми допомоги stand-by для України. Було підтверджено готовність МВФ надати відповідну технічну допомогу Україні у питанні реформування фіскальної політики та податкового адміністрування.

Також під час розмови було окремо підкреслено, що введення воєнного стану не вплине на взаємодію з МВФ. "У цьому контексті Крістін Лагард підтвердила готовність Міжнародного валютного фонду і
надалі продовжувати тісне співробітництво з Україною та підтримувати нашу державу на шляху впровадження реформ" - написав пан Золотухін.

 

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Рубрика: Новини
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