Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард. Глава держави поінформував співрозмовницю про прийняття та основні параметри Державного бюджету України на 2019 рік. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

За його інформацією Крістіна Лагард відзначила, що, відповідно до попередніх оцінок МВФ, ключові показники бюджету відповідають погодженим з Фондом параметрам. Також були обговорені наступні кроки, які необхідно здійснити, у контексті засідання Виконавчої ради МВФ у грудні для розгляду програми допомоги stand-by для України. Було підтверджено готовність МВФ надати відповідну технічну допомогу Україні у питанні реформування фіскальної політики та податкового адміністрування.

Також під час розмови було окремо підкреслено, що введення воєнного стану не вплине на взаємодію з МВФ. "У цьому контексті Крістін Лагард підтвердила готовність Міжнародного валютного фонду і

надалі продовжувати тісне співробітництво з Україною та підтримувати нашу державу на шляху впровадження реформ" - написав пан Золотухін.