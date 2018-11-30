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П'ятниця, 30 листопада 2018 15:03

Європейська Комісія надасть Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС у сумі 500 млн євро

Європейська Комісія надасть Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС у сумі 500 млн євро

В рамках програми Україна отримає фінансову допомогу в розмірі 1 млрд євро двома траншами по 500 млн євро протягом двох років, про це повідомляється на офіційному сайті Мінфіну. Кошти мають надійти в середині грудня. Метою виділення коштів є "економічна стабілізація і програма проведення структурних реформ".

 

Для отримання макрофінансової допомоги від ЄС Україна має виконувати ті вимоги, які висуває Євросоюз. Зокрема, серед вимог ЄС до України для отримання чергового траншу макрофінансової допомоги вказувалися: пенсійна реформа, реформа у сфері охорони здоров'я, а також реформа у сфері приватизації. Подальша макрофінансова допомога буде залежати від прогресу у запобіганні корупції, а також від прогресу програми МВФ, говориться на сайті ЄС.

«Європейський Союз допомагає Україні здійснювати реформи, які критично важливі для нашого подальшого розвитку та стійкого економічного зростання. Міністерство фінансів вдячне за цю підтримку і сьогоднішнє рішення Європейської комісії. Воно свідчить, що прогрес України очевидний для наших міжнародних партнерів. Наша задача зробити позитивний ефект від реформ помітним для кожного громадянина України», - сказала Міністр фінансів України Оксана Маркарова.

 

Текст Ольга Пташка

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Рубрика: Новини
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