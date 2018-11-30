29 жовтня Український інститут майбутнього презентував математичну модель української економіки. Модель дозволяє вручну змінювати деякі важливі параметри економіки України та показує вплив цих змін на доходи громадян, бюджет та економіку в цілому до 2030 року.

Економісти Українського інституту майбутнього працювали на створенням моделі спільно з німецькими економістами-математиками понад півтора роки. Власне математичну модель розробив Валерій Дашук із Мюнхенського університету ім. Людвіга і Максиміліана.

Поки що презентовано лише бета–версію комп'ютерної емуляції економіки України. Розробники планують за результатами обговорення цієї версії отримати зворотній зв'язок та вдосконалити її, в тому числі ввести нові змінні параметри. Наприклад, на презентації відвідувачів вже цікавило питання, чи можна порахувати вплив зниження комунальних тарифів вдвічі на економіку. Але версія поки не дозволяє безпосередньо внести ці дані та потребує спочатку економічних розрахунків впливу такого кроку на інші параметри, які вже потім можна використати для моделювання.

В чому користь моделі для бізнесу? Автори в першу чергу наголошували на те, що вона дозволяє розраховувати ефективність пропонованих політиками ідей та законів. Зокрема, директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін впевнений, що за допомогою моделі можна оцінити передвиборчі програми кандидатів у президенти та політичних партій.

Тому найкращий спосіб, у який підприємці можуть використати економічну модель, це оцінка — як рішення або наміри влади вплинуть на економіку в довгостроковій перспективі. Це допоможе обрати правильну стратегію для власного бізнесу в нових умовах чи виступити на підтримку або проти дій влади.

Запрошуємо протестувати математичну модель (https://model.uifuture.org/) від Українського інституту майбутнього. Наприклад, можна подивитись, як вплине зменшення податкового навантаження, зростання інвестицій або зміна структури бюджету 2019 на економіку. Для зручності користування автори зробили також відео інструкцію (https://www.youtube.com/ watch?v=k1q_NL9WLGY).