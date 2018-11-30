«Метінвест» повідомив про свої плани на випадок загострення Керченської кризи

«У випадку виникнення затримок при проходженні суден Керченської протоки група «Метінвест» перенаправить свої логістичні потоки в Чорноморські порти, – повідомили БІЗНЕСу в прес-службі компанії. – Звісно, при цьому сплата послуг залізниці призведе до додаткових затрат компанії, однак «Метінвест» зекономить на фрахті за рахунок укрупнення судових партій».

В прес-службі також зазначили, що 26 та 27 листопада поточного року два судна, які перевозили вантажі Групи «Метінвест» в країни Європейського Союзу, пройшли через Керченську протоку.

За словами Міністра Інфраструктури Володимира Омеляна, станом на вечір 28 листопада українські морські порти Маріуполя та Бердянська фактично заблоковані Російською Федерацією. Рух здійснюється лише в напрямку російських портів на Азові.

Про блокування руху кораблів через Керченську протоку говорять і в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, посилаючись на зондування району протоки.