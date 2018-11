Платіжна система UnionPay починає роботу в Україні. На черзі JCB

Найбільша в світі за кількістю карток міжнародна платіжна система UnionPay International (Китай) вийшла на український ринок. Про це 13 листопада повідомив НБУ. Раніше в Україні працювали лише американські платіжні системи: Mastercard, Visa і American Express. На першому етапі UnionPay надаватиме в Україні послуги видачі готівки та оплати товарів і послуг за своїми картками. Далі планується здійснення емісії платіжних карток UnionPay банками України, на це може піти 5-6 місяців. Компанія планує налагоджувати співпрацю з усіма гравцями вітчизняного банківського ринку. Представник UnionPay зазначив, що платіжна система відповідає всім необхідним стандартам, а її платіжні додатки можуть працювати паралельно з програмами Visa та Mastercard.

Також 5 листопада Національний банк України повідомив, що японська система JCB зацікавлена виходом на український ринок. За словами генерального менеджера JCB Такаші Суецугу, він має намір подати до регулятора відповідний пакет документів найближчим часом. JCB є найбільшою платіжною системою в Японії і однією з п'яти найбільших платіжних систем світу за обсягом випущених платіжних карток та операцій з оплати товарів і послуг.

Електронна платіжна система – це технологія, що дозволяє проводити розрахунки напряму між контрагентами за допомогою електронного зв’язку. Якщо говорити о платіжних системах, які використовуються в банківських картах, то їх можна поділити на глобальні платіжні системи і локальні. Останні використовують лише всередині країни.

За допомогою глобальних платіжних систем можна розплачуватися не тільки в тій країні, де випущена картка, але і за кордоном. На сьогоднішній день до глобальних платіжних систем відносяться VISA, MasterCard, American Express, DinersClub, JCB, UnionPay

Visa Inc. – американська транснаціональна компанія, що надає послуги з проведення платіжних операцій. Історія Visa почалася в 1958 році, коли Bank of America розпочав програму BankAmericard в Каліфорнії, випустивши паперові платіжні картки з лімітом у 300 доларів. В 1965 році Bank of America став залучати до системи банки за межами Каліфорнії. В 1975 випустив перші дебітові картки Visa. Сьогодні картки Visa приймаються в торгових точках більш ніж 200 країн. В Україну платіжна системи прийшли в 1996 році, коли до Visa International Service Association були прийняті шість провідних українських банків.

MasterCard – міжнародна платіжна система, що надає послуги проведення платіжних операцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Нью Йорку, США. MasterCard заснована в 1966 році як Interbank Card Association (ICA) для проведення міжбанківських розрахунків. В 1969 році починається робота над торговою маркою Master Charge, а в 1979 році отримує сучасну назву MasterCard. В 2002 році MasterCard об’єднується з Europay International, нова компанія отримує назву MasterCard International. Невдовзі MasterCard проводить IPO, і її акціями починають торгувати на Нью-Йорській Фондовій біржі. Картки MasterCard приймаються в торгівельних точках 210 країн світу. Станом на 1 липня 2018 року українські банки випустили 39,7 млн карток MasterCard, в той час як карток Visa тільки 19,7 млн.

American Express – американська фінансова компанія. Її відомими продуктами є кредитні і платіжні картки, та дорожні чеки. Штаб квартира компанії знаходиться Нью-Йорку. Була заснована в 1850 році в штаті Нью-Йорк, США, на початку діяла як служба доставки цінних вантажів. В 1891 році компанія винайшла і випустила перший дорожній чек American Express. Перша кредитна картка була випущена 1 жовтня 1958 року. В 1959 році компанія почала пропонувати перші пластикові картки. На кінець 2016 року було 110 млн дійсних карток American Express, розмір кредиту по ним становив 65,3 млрд. В Україні картки компанії American Express широкого розповсюдження не набули, оскільки за стереотипом, що склався, таку картку може дозволити лише дуже заможна людина, але потенційним власником картки American Express може бути будь-який пересічний бізнесмен, якому доводиться часто бувати за кордоном.

Diners Club International – компанія, яка випускає платіжні пластикові картки. Заснована в 1950 році. Після свого виникнення стала першою у світі незалежною кредитною компанією, яка почала працювати з кредитними картками, в першу чергу орієнтованими для оплати подорожей та розваг. В 2004 році Diners Club заявив про згоду з MasterCard. Картки випущені Diners Club стали прийматися всюди, де обслуговувалися картки MasterCard.

Japan Credit Bureau (JCB) – японська платіжна система. Штаб-квартира знаходиться в японській столиці Токіо. Компанія була заснована в 1961 році. Вже в 1968 році, завдяки придбанню Osaka Credit Bureau, JCB стало одним з лідерів ринку кредитних карток.

На сьогодні кількість клієнтів системи становить приблизно 59 млн осіб, що купують щорічно товари та послуги на суму в 62 млрд доларів. Картки приймаються до оплати в 11 млн точок в 190 країнах світу. В 2014 році платіжна система JCB була зареєстрована в Росії. JCB стала особливо енергійно будувати відносини з банками РФ після проблем, які виникли у російських фінансових установ з компаніями Visa та MasterCard з причин введення санкцій.

China UnionPay – національна платіжна система Китаю. Заснована в 2002 році як асоціація банків КНР. Ініціаторами створення виступив Держрада і Народний банк Китаю. Акціонерами UnionPay є більш ніж 200 фінансових установ. На початок 2015 року випущено понад 4 млрд карток, а по сукупному об’єму трансакцій UnionPay обійшла Visa. Станом на 2016 рік платіжні картки китайської системи приймаються у 157 країнах в більш ніж 1 млн банкоматів.

Платіжні системи є невід’ємною складовими економічної інфраструктури будь-якої країни. Ефективні та безпечні платіжні системи забезпечують фінансову стабільність та розвиток держав.

Українці все частіше переходять від звичайного зняття готівки з банкомату до безготівкової оплати товарів та послуг. Це спровокувало інтерес до українського ринку нових для нас платіжних системам. Наслідками подальшої співпраці будуть збільшення споживання, зростання продуктивності і зайнятості, скорочення витрат на проведення платежів та зменшення частки тіньової економіки.