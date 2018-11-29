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Четвер, 29 листопада 2018 10:28

У 2018 році недобросовісним роботодавцям донараховано до сплати майже 1,4 млрд грн

У 2018 році недобросовісним роботодавцям донараховано до сплати майже 1,4 млрд грн

 

За даними Державної фіскальної служби протягом січня-жовтня роботодавцям, які порушували податкове законодавство при виплаті заробітної плати та інших доходів фізичним особам, донараховано до сплати майже 753 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 601,5 млн грн єдиного внеску та 37,5 млн грн військового збору.

Фахівці ДФС здійснювали обстеження виробничих, торгових приміщень юридичних та фізичних осіб, місць здійснення підприємницької діяльності та виявили7,3 тис. найманих осіб без оформлення трудових відносин.

23,1 тис. громадян здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації. До бюджету додатково сплачено 18,3 млн грн податку та збору та 25 млн грн єдиного внеску.

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Рубрика: Новини
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