Малий та середній бізнес — це той сегмент економіки, який не лише має великий потенціал зростання, а й здатен підняти економіку країни в цілому. Хоча зростання у цьому сегменті лише очікується, перспективи такі привабливі, що банки приділяють МСБ особливу увагу. Дійсно, поки клієнти МСБ зазвичай не приносять банкам прибутків. Тому виникає питання: чи існує бізнес-модель, що була б вигідна як банку, так і підприємцю? Схоже, що таку бізнес-модель знайдено і реалізовано в першому онлайн-банку для МСБ — “ТАС24 Бізнес”.

У своїх пошуках банк вивчав основні потреби малих та середніх підприємств. Через це головний акцент було зроблено на максимальній простоті, зрозумілості, швидкості й зручності процесів.

Для МСБ простота банківських послуг — дійсно критична умова. Це зумовлено тим, що МСБ не може дозволити собі утримувати штат бухгалтерів та фінансових директорів, як це роблять великі компанії. Власники малого бізнесу часто займаються фінансами самостійно.

Отже, простота, зручність та швидкість — ключові фактори успіху при роботі з МСБ. Зазвичай банки зараз мають два напрямки діяльності. Перший — це роздрібні послуги для фізичних осіб. У цьому сегменті все має бути максимально спрощено та стандартизовано. Другий напрямок — корпоративний, де банк працює з фінансистами підприємств, які не потребують спрощених процедур. Проблема в тому, що треба створити “золоту середину” — модель, що здатна обслуговувати бізнес-клієнтів так само просто, як і фізичних осіб.

“ТАС24 Бізнес” запропонував ринку інноваційну бізнес-модель, що поєднує інтереси підприємців і банку. Одразу зазначимо, що банк вирішив реалізувати 100%-вий онлайн-формат з доступом до послуг з будь-якої точки світу в режимі 24/7. Це стосується усього — від відкриття рахунку до щоденних операцій. Звичайно, законодавство поки вимагає хоча б одного очного контакту з представником фінустанови.

“ТАС24 Бізнес” пропонує оригінальне рішення з високою економічною ефективністю, широкою географією застосування та комфортом для клієнтів. Банк першим на ринку залучив до процесу кур’єрські служби і досі залишається єдиним, хто використовує таку логістику, що дозволяє дістатися клієнта в будь-якому найвіддаленішому місці країни.

Для того щоб масові операції МСБ були рентабельними для банку, вони мають виконуватись переважно автоматично, а не у “ручному” режимі. Саме тому для сервісу “ТАС24 Бізнес” було створено унікальну технологічну платформу, що дозволяє здійснювати майже усі операції автоматично та виключно у цифровому форматі. Жодного паперу!

Це дозволило знизити вартість послуг та убезпечити операції, адже цифровий підпис значно надійніший за звичайний. Важливо підкреслити, що “ТАС24 Бізнес” створювався “з нуля”, а не шляхом переведення “паперової” системи у цифровий формат. Отже, сервіс позбавлений вад, що притаманні старим моделям банківських послуг. Банк намагається максимально наблизити продукти “ТАС24 Бізнес” до роздрібних продуктів: використовує лише прості назви та зрозумілі описи сервісів, розмовляючи з клієнтами однією мовою.

Варто зауважити, що зараз багато установ декларують на ринку спектр послуг для МСБ в режимі онлайн. Проте сервісів, які б працювали онлайн, тобто саме дистанційно на всі 100%, майже немає. Навіть, якщо на сайті банку пропонується подати електронну заявку на відкриття рахунку або оформлення продукту, далі підприємцю все одно доводиться брати свої документи та собисто відвідувати відділення фінустанови. Те ж саме відбувається й в інших випадках, коли, наприклад, треба змінити тарифний план чи відкрити валютний рахунок. Ще гірше, коли вирішення усіх питань можливе виключно в тому відділенні, де відкрито перший рахунок. “Ми створили нову бізнес-модель та задали для ринку новий стандарт у роботі з приватними підприємцями, — зазначають у “ТАС24 Бізнес”. — “ТАС24 Бізнес” — це хороший виклик для інших банків, і ми хочемо побачити, хто цей виклик зможе прийняти”. Нині “ТАС24 Бізнес” продовжує активно готувати до запуску нові продукти для МСБ.

Найближчим часом ринку буде запропоновано сервіс онлайн-бухгалтерії, спеціальні кредитні пропозиції для роздрібної торгівлі, а також платіжні сервіси з використанням QR-кодів.