СБУ передало справу YouControl Нацполіції

У кримінальному провадженні, до якого штучно була залучена компанія YouControl, у вересні мало закінчитися досудове розслідування. Однак замість цього СБУ повідомила про передачу справи Нацполіції, яка нещодавно повернула вилучене в офісі майно.

У липні 2018 року Шевченківський районний суд Києва встановив граничний двомісячний термін, аби слідчі Служби безпеки України (СБУ) закінчили досудове розслідування у справі, де фігурувала компанія YouControl. Тобто час, коли процес мав закінчитися, сплинув ще у вересні. Однак, замість закриття розслідування справи перейшло до слідчого відділу Дніпровського управління поліції у місті Києві.

“Після більш ніж двох років безрезультатного формального розслідування Головне слідче управління СБУ почало отримувати зворотною реакцію у відповідь на свої протизаконні дії, тож вирішило “злити” справу до районного управління поліції. Такий підхід лише підтверджує те, що розслідування СБУ від початку було штучним, розпочатим винятково для дестабілізації роботи компанії, спричинення шкоди і залякування працівників. Це черговий напад силових структур на ІТ-бізнес, які відбуваються протягом останніх років”, ‒ запевнив Данило Глоба, заступник директора з правових питань компанії YouControl, адвокат.

Також, за його словами, слідчий Національної поліції Ігор Коганець, якому наразі доручили здійснення досудового розслідування, поставлений у нелегке становище. З одного боку, матеріали кримінального провадження він отримав після закінчення встановленого судом граничного терміну для завершення досудового розслідування. З іншого – складність та об’ємність цих матеріалів потребують тривалого вивчення та дослідження зібраних доказів.

“Все це істотно ускладнює можливості для оперативного прийняття слідчим рішення про закриття кримінального провадження, на чому наполягають адвокати компанії YouControl і Сергія Мільмана”, ‒ додав Данило Глоба.

Наразі можна констатувати, що у справі все ж є позитивні зрушення. Слідчий Нацполіції вже вирішив питання стосовно вилученого під час обшуків майна і документів з офісу YouControl, які вже повернуті компанії.

Проте, невирішеною залишається проблема щодо повернення майна працівників і партнерів компанії. А також найголовніше ‒ досі не закрите кримінальне провадження, до якого YouControl та його співробітники були залучені безпідставно. Доки ці питання залишаються відкритими, ставити крапку у боротьбі за відновлення справедливості передчасно.

Нагадаємо, що Головне слідче управління СБУ офіційно почало розслідування 25 липня 2016 року, а 23 березня 2017 року провело обшуки не лише в офісі компанії, а й вдома у її засновника та директора Сергія Мільмана, у його родичів та інших співробітників і партнерів. В результаті обшуків у компанії вилучили всі фінансово-господарські документи і комп’ютерне обладнання, а у людей, окрім техніки, були відібрані власні кошти. Згодом до директора компанії Сергія Мільмана, якому оголосили підозру, ще й застосували запобіжний захід у вигляді застави. Хоча через певний час адвокати й громадськість домоглися, аби ГПУ закрила кримінальне провадження щодо Сергія Мільмана як підозрюваного, скасувала запобіжний захід і вилучені у нього і його родини під час обшуків кошти були повернуті.

Нині вже доведено, що представники правоохоронних органів, залучені до цієї справи, діяли неправомірно. Так, за порушення, допущені в ході досудового розслідування, прокурора Олесю Скрипник притягнули до дисциплінарної відповідальності й усунули від здійснення процесуального нагляду за цим розслідуванням. Окрім цього, через допущені нею та слідчим Денисом Мазурковим порушення різні правоохоронні органи відкрили стосовно них кримінальні провадження.

Тому будемо сподіватися, що справа відносно YouControl буде невдовзі закрита. І подібні випадки з компаніями, що забеспечують інформаційну прозорість України, не будуть мати місце у майбутньму.

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