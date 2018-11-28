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Середа, 28 листопада 2018 09:23

Світовий банк включив питання про надання Україні фінансової гарантії (PBG) на суму $750 млн

Світовий банк включив питання про надання Україні фінансової гарантії (PBG) на суму $750 млн

World Bank включив питання про надання Україні фінансової гарантії (PBG) на суму $750 млн. у порядок денний засідання Ради директорів 18 грудня.

 

Про це повідомило Міністерство фінансів України на своїй сторінці в Facebook.

Гарантія на політику розвитку (PBG) - фінансовий інструмент Світового банку, який може бути використаний урядом країни тільки для отримання бюджетної підтримки за результатами впровадження програм стратегічних та інституційних реформ.

«Ми вдячні Світовому банку за багаторічне партнерство. Гарантія Світового банку підтримає Україну у реалізації реформ, зокрема, у фінансовому секторі та управлінні державними банками, а також забезпечить їх подальше впровадження. Гарантія діятиме 10 років і дозволить Україні отримати міжнародне фінансування на більш сприятливих умовах, ніж при самостійному залученні коштів з ринку,» - повідомила  Міністр фінансів Оксана Маркова. 

Остаточні параметри угоди будуть визначені після затвердження Радою директорів Світового банку.

 

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Рубрика: Новини
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