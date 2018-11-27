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Вівторок, 27 листопада 2018 12:54

Національний банк України не має наміру вводити обмеження в період воєнного стану

Національний банк України не має наміру вводити обмеження в період воєнного стану

Нацбанк не збирається вводити обмеження в період воєнного стану.

 

Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій на зустрічі з 40 керівниками найбільших банків. "Національний банк не бачить ризиків для безперебійної роботи банківського сектору у разі запровадження воєнного стану. Ліквідність банківського сектору становить близько 75 млрд грн, що є достатнім для його належного і безперебійного функціонування" – наголосив голова НБУ.

"За необхідності банки можуть користуватися, як і раніше, стандартними інструментами підтримки ліквідності та інструментом екстреної підтримки ліквідності ELA. Також ми продовжуємо уважно слідкувати за розвитком ситуації на валютному ринку та готові здійснювати валютні інтервенції у разі потреби, щоб не допускати різких "стрибків" курсу під тиском психологічних чинників. Національний банк має для цього достатньо ресурсів та інструментів. Наразі обсяг міжнародних резервів сягає 17,8 млрд доларів" – додав пан Смолій

Топ-менеджери українських банків в свою чергу підтвердили готовність надалі забезпечувати безперебійне проведення платежів, інкасацій та поповнення банкомат них і термінальних мереж.

 

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Рубрика: Новини
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