27 листопада відбудеться Всеукраїнський з'їзд легкої промисловості

Легка промисловість, один з потенційних драйверів національної економіки, демонструє відновлення виробництва, дає Україні 5% бюджетних надходжень та 2,6% експортного потенціалу. Проте одна з базових галузей сьогодні на порозі нових серйозних випробувань.
Останній раз подібний форум проходив п'ять років тому і саме зараз учасникам галузі необхідно обговорити безліч гострих питань.
Україною готується Угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною, яка може суттєво погіршити становище українських виробників на ринку. Угода про ЗВТ з Китаєм, початок роботи над якою нещодавно анонсовано Мінекономрозвитку, може остаточно поставити хрест на галузі. Адже КНР домінує на галузевих ринках, забезпечуючи понад третину продукції. Назріла зміна податкової політики держави, боротьба з контрабандою, «секондом» і багато інших питань.
Окрім відвертої розмови бізнесу легкої промисловості України з владою, у програмі форуму показ колекції одягу від українських виробників, огляд експозиції різноманітної продукції підприємств легкої промисловості.
Також відбудеться презентація найбільшої іграшки (12-ти метрова сороконіжка від ТМ «Тигрес») та найбільшого форменого кашкета (ТМ «Олтекс»), які в подальшому будуть заявлені до Книги рекордів України.
Мета заходу
- посилення державно-приватного партнерства в економічній співпраці для реалізації потужного потенціалу українського виробництва товарів народного споживання та спеціального призначення
- залучення інвестицій та налагодження бізнес-зв’язків
- презентація промислових інновацій замовникам, партнерам
Учасники:
- галузеві підприємства з усіх регіонів України, представники освітніх установ, громадських і бізнес-об’єднань, інвестиційних фондів, банківських установ
- запрошений Прем’єр-міністрУкраїни, представники державних органів виконавчої влади, ОДА, місцевого самоврядування, народні депутати
- замовники продукції промислово-корпоративного та спеціального призначення.
Організатори: Асоціація «Укрлегпром» за підтримки КМУ і КМДА
Місце проведення: Київська міська державна адміністрація, м.Київ, Хрещатик, 36, колонна зала
Початок реєстрації: о 10-00 Початок проведення: 11.00