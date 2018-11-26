27 листопада відбудеться Всеукраїнський з'їзд легкої промисловості

Легка промисловість, один з потенційних драйверів національної економіки, демонструє відновлення виробництва, дає Україні 5% бюджетних надходжень та 2,6% експортного потенціалу. Проте одна з базових галузей сьогодні на порозі нових серйозних випробувань.

Останній раз подібний форум проходив п'ять років тому і саме зараз учасникам галузі необхідно обговорити безліч гострих питань.

Україною готується Угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною, яка може суттєво погіршити становище українських виробників на ринку. Угода про ЗВТ з Китаєм, початок роботи над якою нещодавно анонсовано Мінекономрозвитку, може остаточно поставити хрест на галузі. Адже КНР домінує на галузевих ринках, забезпечуючи понад третину продукції. Назріла зміна податкової політики держави, боротьба з контрабандою, «секондом» і багато інших питань.

Окрім відвертої розмови бізнесу легкої промисловості України з владою, у програмі форуму показ колекції одягу від українських виробників, огляд експозиції різноманітної продукції підприємств легкої промисловості.

Також відбудеться презентація найбільшої іграшки (12-ти метрова сороконіжка від ТМ «Тигрес») та найбільшого форменого кашкета (ТМ «Олтекс»), які в подальшому будуть заявлені до Книги рекордів України.

Мета заходу

посилення державно-приватного партнерства в економічній співпраці для реалізації потужного потенціалу українського виробництва товарів народного споживання та спеціального призначення

залучення інвестицій та налагодження бізнес-зв’язків

презентація промислових інновацій замовникам, партнерам

Учасники:

галузеві підприємства з усіх регіонів України, представники освітніх установ, громадських і бізнес-об’єднань, інвестиційних фондів, банківських установ

запрошений Прем’єр-міністрУкраїни, представники державних органів виконавчої влади, ОДА, місцевого самоврядування, народні депутати

замовники продукції промислово-корпоративного та спеціального призначення.

Організатори: Асоціація «Укрлегпром» за підтримки КМУ і КМДА

Місце проведення: Київська міська державна адміністрація, м.Київ, Хрещатик, 36, колонна зала

Початок реєстрації: о 10-00 Початок проведення: 11.00