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Понеділок, 26 листопада 2018 09:22

27 листопада відбудеться Всеукраїнський з'їзд легкої промисловості

27 листопада відбудеться Всеукраїнський з&#039;їзд легкої промисловості

27 листопада 2018 року в Колонній залі Київської міської державної адміністрації (м.Київ, вул.Хрещатик, 36) відбудеться Всеукраїнський з'їзд легкої промисловості

Легка промисловість, один з потенційних драйверів національної економіки, демонструє відновлення виробництва, дає Україні 5% бюджетних надходжень та 2,6% експортного потенціалу. Проте одна з базових галузей сьогодні на порозі нових серйозних випробувань.

Останній раз подібний форум проходив п'ять років тому і саме зараз учасникам галузі необхідно обговорити безліч гострих питань.

Україною готується Угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною, яка може суттєво погіршити становище українських виробників на ринку. Угода про ЗВТ з Китаєм, початок роботи над якою нещодавно анонсовано Мінекономрозвитку, може остаточно поставити хрест на галузі. Адже КНР домінує на галузевих ринках, забезпечуючи понад третину продукції. Назріла зміна податкової політики держави, боротьба з контрабандою, «секондом» і багато інших питань.

Окрім відвертої розмови бізнесу легкої промисловості України з владою, у програмі форуму показ колекції одягу від українських виробників, огляд експозиції різноманітної продукції підприємств легкої промисловості.

Також відбудеться презентація найбільшої іграшки (12-ти метрова сороконіжка від ТМ «Тигрес») та найбільшого форменого кашкета (ТМ «Олтекс»), які в подальшому будуть заявлені до Книги рекордів України.

Мета заходу

  • посилення державно-приватного партнерства в економічній співпраці для реалізації потужного потенціалу українського виробництва товарів народного споживання та спеціального призначення
  • залучення інвестицій та налагодження бізнес-зв’язків
  • презентація промислових інновацій замовникам, партнерам

Учасники:

  • галузеві підприємства з усіх регіонів України, представники освітніх установ, громадських і бізнес-об’єднань, інвестиційних фондів, банківських установ
  • запрошений Прем’єр-міністрУкраїни, представники державних органів виконавчої влади, ОДА, місцевого самоврядування, народні депутати
  • замовники продукції промислово-корпоративного та спеціального призначення.

Організатори: Асоціація «Укрлегпром» за підтримки КМУ і КМДА

Місце проведення: Київська міська державна адміністрація, м.Київ, Хрещатик, 36, колонна зала

Початок реєстрації:   о 10-00          Початок проведення: 11.00

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Рубрика: Новини
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