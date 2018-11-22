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Четвер, 22 листопада 2018 10:34

Росток-Холдінг постраждав від рейдерів

Росток-Холдінг постраждав від рейдерів

Група компаній проводить міжнародний аудит втрат.

Прес-служба компанії Росток-Холдінг повідомляє, що сума втрат її від рейдерської атаки становить не менше 130 млн грн.

Вказується, що це втрати врожайності та погіршення якості кукурудзи у зв'язку з вимушеним затягуванням польових робіт, втрати пов’язані із зберіганням зерна в поліетиленових рукавах, бо робота елеваторів компанії була заблокована. Крім цього було зірвано виконання міжнародних контрактів, що передбачає виплату штрафних санкцій за невиконання зобов'язань перед постачальниками і покупцями.

«За попередніми оцінками, сума втрат компанії від рейдерської атаки становить не менше 130 млн грн. Залучена міжнародна аудиторська компанія й ми отримаємо незалежну оцінку, яку зможемо пред'явити згодом у суді з метою отримання компенсації від держави», — цитує прес-служба генерального директора групи Росток-Холдінг Валерія Ласькова.

Юристи та адвокати групи вже звернулися з необхідним пакетом документів до Вищої ради правосуддя та Національного антикорупційного бюро.

Як повідомлялося у ЗМІ, компаній Росток-Холдінг останнім часом піддається активним рейдерським діям. Проти компанії відкрито кримінальне провадження, але жодному з підприємств не було повідомлено про його відкриття або здійснення слідчих дій.

Журнал БІЗНЕС: дамо бій рейдерам разом. ПЕРЕДПЛАТИ!

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Рубрика: Новини
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