Вже незабаром маркування продуктів та збільшення екоподатку

Одразу дві новини стосуються реального сектору економіки України: в країні введуть маркування харчових продуктів, а екоподаток значно виросте.

Аграрний комітет Верховної Ради дав добро на маркування

Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин на засіданні 20 листопада розглянув і рекомендував до прийняття у другому читанні законопроект №8450 «Про інформацію для споживачів стосовно харчових продуктів».

Цей проект дозволяє забезпечити належний рівень захисту здоров'я та інтересів споживачів, їх обізнаності, а також встановлення засобів забезпечення прав споживачів на інформацію та процедури надання інформації про харчові продукти.

Законопроект вплине й на бізнес, оскільки поширюється на всіх операторів ринку харчових продуктів і всі етапи харчової ланцюга, якщо така діяльність підпадає під вимогу надання споживачам інформацію про харчові продукти.

Екоподаток може вирости у 25 разів

Депутати Верховної Ради до кінця поточного тижня мають розглянути законопроект №9260 "Про внесення змін в Податковий кодекс і деякі законодавчі акти щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".

Згідно з документом, передбачається підвищення з 1 січня 2019 року ставок екологічного податку за викиди двоокис вуглецю (СО2) з нинішніх 0,41 грн/т до 10 грн/т. Крім цього, передбачається підвищення ставки податку на 5 грн/т на рік - до 30 грн/т до 2023 року.

Дія норм торкнеться всіх великих промислових підприємств України, в тому числі складову основу її економіки – металургію та енергетику.

Введення цього податку одразу відобразиться на цінах і тарифах для населення. Бізнесмені вважають, що більш ефективним способом поліпшення екологічної ситуації в країні є створення стимулів щодо інвестування в природоохоронні заходи; створення ринку квот викидів СО2, як це працює у ЄС.

Складено за відкритими джерелами Інтернет