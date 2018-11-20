За американські гроші в Україні будуть видобувати уран

До 2021 компанія інвестує понад 1 мільярд гривень у реалізацію проектів.

Українська компанія з американськими інвестиціями займеться видобутком урану у Миколаївській та Дніпропетровській областях України. Дозволи на користування надрами надані компанії Державною службою геології та надр України відповідно до наказу №415 від 5 листопада 2018 року.

Річ йде про «Атомні енергетичні системи України». Саме ця організація отримала спеціальні дозволи на геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислову розробку уранових руд на чотирьох ділянках у вказаних областях.

Відомо, що найближчі три роки компанія інвестує понад 1 мільярд гривень у реалізацію цих проектів.

Довідка

Компанія «Атомні енергетичні системи України» створена в 2015 році для залучення інвестицій з США у проекти з вивчення і видобутку урану на території України. Один із акціонерів АЕСУ компанія U-Tech (США).

АЕСУ має на меті будівництво міні-реакторів, які в змозі забезпечити безпеку експлуатації АЕС. Влітку 2018 року АЕСУ та Holtec International (США) підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо спільного просування запровадження малих модульних реакторів SMR-160 в Україні. Holtec International є одним зі світових лідерів у розробці малих модульних реакторів.

Діяльність АЕСУ пов’язана із забезпеченням ядерної енергетики України природним ураном власного виробництва.