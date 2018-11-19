Журнал БІЗНЕС - перше колективне ділове медіа. Передплати!

Журнал БІЗНЕС пропонує своїм співінвесторам, партнерам та читачам подорож у 2019 р. На вас чекають 12 великих спецвипусків, 12 івентів, подорожі на найвпливовіші економічні форуми світу, фахова аналітика, неупереджені експертні оцінки, ексклюзивні інтерв’ю та багато іншого.

Журнал БІЗНЕС — єдине ділове видання в Україні (а можливо, й у світі), яке вдалося до унікального експерименту — перетворення із засобу масової інформації на засіб масової комунікації для бізнесу. Це амбітна мета, адже водночас видання вирішило стати дійсно незалежним, зробивши своїми власниками 100 провідних бізнесменів країни, об’єднавши їх у проекті БІЗНЕС 100.

Будемо відверті: такого в Україні не робив ніхто, і готових рецептів просто не існує. Проте ми бачимо величезний потенціал проекту, що творимо для вас і разом з вами. 12 випусків БІЗНЕСа в 2019 р. мають стати 12 кроками, що дозволять бізнесу побачити нові перспективи, залучити інвестиції, вийти на нові ринки, захиститися від рейдерів та нечистих на руку чиновників і зрештою через спільні проекти змінити країну на краще. Крок за кроком ми хочемо довести, що не варто кидати власну справу та їхати з країни, що треба розвивати бізнес на своїй землі і що це можливо.

Журнал БІЗНЕС: ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ