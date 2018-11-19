Журнал БІЗНЕС: чого чекати у грудні?

Тільки но побачив світ номер журналу за листопад, а редакція вже пропонує вам ознайомитись із анонсом наступного номера за грудень 2018 року

Серед матеріалів підсумкового номеру року:

Спецпроект BUSINESS HREFORMATION 2018. Кращі роботодавці України

Журнал БІЗНЕС підбиває підсумки рейтингування кращих роботодавців країни. Ми провели анкетування серед експертів, провідних HR-фахівців, профільних асоціацій та ведучих компаній у своїх галузях. В наступному номері читайте про тих, хто береже та розвиває людський капітал країни.

18 інновацій 2018 р.: галузі, розробки, напрямки, ринки

Редакція віднайшла 18 найвагоміших іновацій, запроваджених бізнесом впродовж 2018 р. Великі корпорації та стартами, науковці та візіонери — всі розуміють, що зараз можна вижити у бізнесі, лише якщо ти готовий винайти унікальну технологію, методику, створити новий продукт чи послугу, про які вчора ще ніхто не чув.

ЕКСКЛЮЗИВ. Петро Рудь, президент компанії “Рудь”

Продукція під торговою маркою “Рудь” почала випускатися з 1 квітня 1998 р. Цікаво, що саме співробітники компанії вирішили назвати продукт на честь свого директора, фактично започаткувавши історію персональної відповідальності за якість продукції, адже відтоді репутація компанії та її керівника були нерозривно пов’язані. В ексклюзивному інтерв’ю БІЗНЕСу Петро Рудь, президент компанії “Рудь”, розповів про те, на яких умовах погодився дати бренду своє ім’я, про недостатність державної підтримки національних товаровиробників, проблеми, з якими стикаються вітчизняні компанії при виході на зовнішні ринки, та про багато що інше.

Журнал БІЗНЕС: ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ