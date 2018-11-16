Три пишемо, два маємо на увазі. Прибутки і збитки ходять поруч

У українських підприємств триває звітний період. Одні компанії повідомляють про нечуваний прибуток, інші про колосальні збитки.

Мала приватизація дала бюджету понад 400 мільйонів

Аукціони з малої приватизації через електронну систему ProZorro принесли державі майже 412 млн гривень, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі на своїй сторінці у Fb.

«Вже майже 412 мільйонів грн принесли державі аукціони з малої приватизації. За цей час було продано 307 об'єктів», - ідеться в повідомленні.

Найдорожчий із проданий лотів - Львівський "Дослідний завод "Хвиля" який придбали за 60 мільйонів, що на 47 мільйонів грн більше від початкової вартості. ДП "Хмельницький завод залізобетонних конструкцій" виставили за 415 тисяч грн, а він був придбаний за 9 мільйонів.

Прибуток ІМК зріс на 16%

За результатами 9 місяців 2018 року компанія ІМК збільшила чистий прибуток на 16% до $32,1 млн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомляє компанія.

«Основними факторами, які сприяли зростанню прибутку стали: істотне зростання врожайності основних сільськогосподарських культур, які вирощує ІМК (соняшник, соя, кукурудза), що становить 20-30% порівняно з 2017 роком; зростання цін на сільськогосподарські культури на 5-10%; реалізація стратегії ІМК по скороченню боргу компанії і відповідно фінансових витрат», — уточнює ІМК.

Загальний борг ІМК станом на кінець вересня складає $63,1 млн (проти $70,7 млн станом на вересень 2017-го).

Довідка:

ІМК - інтегрована сільськогосподарська компанія, що заснована в 2007 році. Напрямки діяльності: виробництво сільськогосподарських культур (кукурудза, пшениця, соняшник, соя) зберігання сільськогосподарських культур; виробництво молока.

ІМК обробляє 129,6 тис. га землі, розташованих у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Хліб всьому голова

Куліндорівський комбінат хлібопродуктів з міста Одеса входить до складу Держрезерву.

У січні-вересні поточного року комбінат отримав понад 127 млн грн чистого доходу, а чистий фінансовий результат підприємства склав 1,6 млн грн, повідомляє Держрезерв.

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Головною статтею доходів комбінату є виготовлення продукції, її експорт та орієнтація продажів за кордон.

У III-му кварталі було реалізовано товарів на загальну суму майже 19,8 млн грн.

«Мілкіленд» отримав чистий збиток

«Мілкіленд», молочна група з активами в Україні, Росії та Польщі, в січні-вересні 2018-го отримала 13,42 млн євро чистого збитку проти 4,55 млн євро чистого прибутку за цей же період минулого року.

Згідно звіту на сайті Варшавської фондової біржі, виручка компанії за 9 місяців скоротилася на 6,6% – до 98,8 млн євро, валовий прибуток – на 24,4% – до 15,92 млн євро, EBITDA – в 1,8 раза – до 4,38 млн євро.

Станом на кінець вересня борговий портфель групи склав 86,2 млн євро проти 86,6 млн євро на кінець 2017 року – головним чином завдяки реструктуризації заборгованості за угодами з українськими і польськими банками. Чистий борг групи станом на 30 вересня скоротився на 1% – до 85,7 млн євро.

Агроліга збільшила виручку

Група компаній «Агроліга» за підсумками 9-ти місяців поточного року отримала €2,35 млн чистого прибутку проти €2,42 млн проти минулого року, зазначено у звіті компанії.

Виручка групи зросла на 4,8% — до €15,26 млн. Валовий прибуток збільшився на 4,7%, операційний скоротилася на 5,6% — до €2,8 млн.

Довідка:

група компаній «Агроліга» працює в Україні з 1992 року й займається вирощуванням зернових культур, а також виробництвом рослинної олії і молочним тваринництвом.

В Україні відремонтують болгарські літаки

7 навчально-бойових літаків L-39ZA військово-повітряних сил Болгарії відремонтує Одеський авіаційний завод. Цю роботу підприємству замовила приватна компанія Jotov&Son, яка виграла оголошений болгарським міністерством оборони тендер на ремонт і подальше обслуговування машин.

Журнал БІЗНЕС. Все на продаж в епоху маркетплейсів

Спочатку чехи вимагали за свої послуги більше 16 млн євро, потім погодилися зробити цю роботу за 10 млн євро, однак Jotov&Son, заручившись підтримкою одеситів, запропонував 8,61 млн євро.

На літаках стоїть двигун АІ-25ТЛ українського держпідприємства «Івченко-Прогрес».

Київський «Президент-готель» спочатку приватизують, а потім продадуть

Київське ПрАТ "Президент-Готель" готують до приватизації та продажу із залученням радника.

Радником обрана компанія «Конкорд Консалтинг», яка у складі консорціуму Kreston GCG, «Бюро Маркуса», Radcliffe Partners займеться підготовкою «Президент-Готелю» до продажу.

Журнал БІЗНЕС: Чи є майбутнє у приватної медицини

Радник зобов'язаний за три місяця провести юридичну, фінансову і технічну перевірку об'єкта, а також знайти потенційних інвесторів.

Складено за відкритими джерелами Інтернет