Офіс Ukraine Business Hub in GCC розпочав свою роботу в Дубаї (ОАЕ)

До команди UBH in GCC залучаються кваліфіковані місцеві менеджери з продажу, які мають успішний досвід реалізації подібних проектів

1 листопада 2018 року офіційно розпочав свою роботу офіс Ukraine Business Hub in GCC в м. Дубаї (ОАЕ).

UBH in GCC – це платформа для українських виробників, які прагнуть вийти на арабський ринок зі своєю продукцією. Перевагами проекту є досить суттєва економія коштів при освоєнні нового ринку, диверсифікація ризиків, спільна відповідальність виробників й команди проекту, а також розширення асортименту продукції від різних виробників, який одночасно можна запропонувати арабському партнеру.

До команди UBH in GCC залучаються кваліфіковані місцеві менеджери з продажу, які мають успішний досвід реалізації подібних проектів в GCC регіоні (не менше 3 років).

Окрім ОАЕ проект має представників у всіх країнах Арабської співдружності (GCC).

6 українських виробників уже відчули переваги співпраці з Ukraine Business Hub in GCC.

Долучайтеся до команди однодумців!

Ukraine Business Hub in GCC взяв на себе зобов’язання посприяти тому, щоб українські підприємці вдало скористалися унікальним шансом та освоїли величезний потенціал Арабського світу!

Святослав Дубина, керівник проектів Ukraine Business Hub в країнах GCC раніше заявив: «Досліджуючи та аналізуючи ринки різних країн, ми в Ukraine Business Hub переконались, що світова спільнота з великим інтересом дивиться на Україну і в наших силах зробити цей інтерес предметним та взаємовигідним.

Хочу звернути увагу українських виробників на такий стратегічно важливий для нас ринок збуту, як країни Арабської співдружності (GCC). Серед них — Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Королівство Саудівська Аравія (КСА)».

Святослав Дубина вважає вказаний ринок імпортозалежним, й тому постійно зростаючим.

«Цей ринок дуже імпортозалежний, і він постійно зростає. Тут зосереджені великі фінансові ресурси, що інвестуються в різні сфери економіки. Так, реалізація товарів та послуг у регіоні GCC — справа не з легких, але таке партнерство відкриває великі можливості для українських експортерів. Уточнюю: для надійних та порядних експортерів із бездоганною репутацією! Адже саме це відіграє вирішальне значення у виборі торговельних партнерів та постачальників сировини й послуг для представників бізнесу країн цього регіону», - вважає керівник проектів Ukraine Business Hub в країнах GCC.

Нагадаємо, що 17 – 21 лютого 2019 року в DWTC (Дубаї) відбудеться всесвітня продуктова виставка Gulfood!

Проект UBH in GCC виступить на заході єдиним стендом. На ньому будуть представлені українські виробники продуктів харчування, які вже долучилися до проекту, а також виробники, які прагнуть вийти на арабський ринок. Для українських експортерів – це чудова можливість знайти нових партнерів закордоном, дослідити одночасно кілька зовнішніх ринків, адже на виставці присутні компанії з більше 185 країн світу!

Учасники UBH in GCC запрошують поповнити український продуктовий експортний кошик конкурентоспроможною на міжнародному ринку продукцією та долучитися до команди однодумців.

Для участі у проекті UBH in GCC звертайтеся до керівника проекту Святослава Дубини за телефоном: (067) 581 01 98.

Щодо участі у спільному стенді на виставці GulFood - звертайтеся до куратора проекту в країнах GCC Юрія Аблаєва за телефоном: (067) 230 12 39.