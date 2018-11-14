Блокчейн, штучний інтелект та фрілансери - майбутнє праці та індустрій

Індустрії майбутнього – це «інтелектуальний простір», який буде базуватися на науці і техніці. На нас чекатиме персоналізована медицина, генетична інженерія, блокчейн для голосування чи укладання договорів документації.

14 листопада всесвітньо відомий економіст та фінансист Пол Р. Томас дав лекцію в Києво-Могилянській академії про індустрії та роботу майбутнього.

Пан Томас – президент IRE USA та партнер «Thomas&Simonova», має більш ніж 30-річний світовий досвід у сфері бізнесу, державного управління, включаючи 20-річний досвід роботи в Україні.

«Для нас не секрет, що майбутнє – навчання впродовж життя. До епохи технологій бізнес та промисловість були досить прості, проте зараз життя стало заплутанішим: теперішня GIG економіка із тимчасовими робітниками, фрілансерами, проектною роботою збентежили бізнес. «Ми психологічно застрягли в минулому», - вважає Томас.

Найбільшим викликом сучасності є адаптація під тренди й можливість не втратити роботу через автоматизацію чи заміну роботами.

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Сучасна праця поділяється на три основні сфери: рутинне виробництво (виробництво, будівництво, перевезення) і ця категорія має найбільший ризик зникнення у майбутньому, незважаючи на професійність співробітників. Другою категорією послуги особистого характеру (покоївки, перукарі, будівельники) – ця категорія має менший ризик зникнення чи заміни, проте рутинна частина цих професій буде автоматизована.

«Тепер мені не потрібно йти до лікаря – я встановлюю собі додаток, який вимірює тиск, рівень цукру в крові та інші показники і усі ці дані я можу одразу відправити медичному працівнику», - говорить Томас.

І найбільш захищена категорія буде, як називає її експерт, «символічний аналіз». В цю категорію входять бухгалтери, оцінювачі, архітектори, інженери, статистики, вчені.

Проте не поспішайте з висновками, адже усі професії будуть на перетині науки та інновацій. Бізнесу чи звичайному співробітнику потрібно постійно підвищувати кваліфікацію, бути мультидисциплінарними та універсальними.

«Будьте готові, що ви із трьома вищими освітами знову повернетеся до «шкільної лави» і знову вивчатимете нові сфери», вважає спеціаліст.

Пол. Р. Томас наголошує, що не технології змінюють суспільство, а суспільство змінює технології.

Майбутнє – економіка підприємств: бізнес-моделі як у стартапів із залученням Big Data, VR, AI, IOT сенсорів. Майбутнє – персоналізована економіка.

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