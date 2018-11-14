Журнал Бізнес і Асоціація професіоналів корпоративної безпеки стали партнерами у захисті білого бізнесу

14 листопада Журнал БІЗНЕС й Громадська організація «Асоціація професіоналів корпоративної безпеки України» підписали Меморандум про співпрацю

Сторони підтвердили важливість спільної роботи у напрямку забезпечення безпеки "білого" бізнесу та корпоративної безпеки в Україні. Меморандум являє собою декларацію про наміри партнерів загальними зусиллями працювати над вирішенням питань, що стосуються захисту бізнесу та корпоративної безпеки українських компаній.

Нагадаємо, що 8 листопада в Києві пройшла III Конференція «Корпоративна безпека», що пройшла за підтримки Американської торгівельної палати в Україні (ACC), юридичної компанії Sayenko Kharenko та Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України. У заході взяло участь близько 400-т учасників. За підсумками конференції бізнесменами було прийнято звернення до Президента, уряду та парламенту України про необхідність прийняття Доктрини економічної безпеки України. У тексті звернення вказано, що «Доктрина має поставити за мету ліквідацію нелегального бізнесу та формування категоричної нетолерантності суспільства до тіньовиків, як причини всіх економічних проблем країни. Одночасно необхідно створювати позитивний імідж легального конкурентного бізнесу з метою його розширення й наповнення державного бюджету».

Бізнесмени країни вважають, що замовчування проблематики створює небезпеку існування української держави: «До кінця поточного року ініціативний групі в складі представників легального конкурентного бізнесу та активних членів суспільства, глибоко розуміючих суть небезпеки для держави розповсюдження нелегального чорного бізнесу, створити такий проект Доктрини економічної безпеки держави та передати його Президенту, Прем'єр міністру України та Голові Верховної Ради для прийняття в якості пріоритету державної економічної політики до моменту повної ліквідації нелегального бізнесу в країні».

Довідка:

Громадська організація «Асоціація професіоналів корпоративної безпеки України» (АПКБУ) – неприбуткова та неурядова організація, метою якої є створення, структурування та розвиток ринку корпоративної безпеки України, включно із його законодавчим забезпеченням і застосуванням кращих практик корпоративної безпеки та корпоративного управління.

До АПКБУ входять адвокати, радники, експерти з корпоративного управління, а також фахівці у сфері технічного захисту інформації, із забезпечення фізичної безпеки, кадрової безпеки, з питань сімейної безпеки та найкращі українські експерти у сфері кібербезпеки.

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