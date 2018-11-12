Курчат по осені рахують. Головні агроновини країни

Цукор є і буде ще більше
Згідно інформації отриманій на 9 листопада, цукрові заводи України виробили 1,12 млн т цукру, повідомив «Укрцукор».
Виробництво цукру в поточному маркетинговому році очікується на рівні менше 2 млн т, незважаючи на скорочення кількості працюючих заводів.
Сезон виробництва цукру розпочали в Україні 40 заводів.
Влітку 2019 в Одеському порту запрацює мультимодальний зерновий комплекс
Louis Dreyfus Holding B.V. будує мультимодальний зерновий комплекс в морському порту Одеси, планує запустити його влітку наступного року, повідомляють представники холдингу.
Наразі представники компанії Louis Dreyfus заявили про поліпшення бізнес-клімату в Україні, в зв’язку з чим холдинг розширить свої інвестиції в Україну найближчі роки.
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Louis Dreyfus Company веде свою діяльність в країні з 1998 року і найбільшим трейдером та експортером сільськогосподарської продукції. У 2016 році компанія експортувала 4,4 млн т зернових.
Зараз компанія володіє елеваторами у Вінницькій, Черкаській і Запорізькій областях.
Україна значно збільшила експорт картоплі
Згідно повідомленню аналітиків EastFruit, Україна стрімко збільшила експорт пізніх сортів картоплі у порівнянні з минулим роком. Так за вересень і жовтень 2018-го Україна експортувала понад 6,3 тис. тонн пізніх сортів картоплі, це в 15 разів перевищує показники 2017-го.
З початку сезону Україна експортувала вже 11 тис. тонн картоплі.
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Головним ринком збуту української картоплі пізніх сортів була Молдова. Певні обсяги відвантажувалися також до Грузії і Білорусі.
Моніторинг аналітиків EastFruit свідчить, що оптові закупівельні ціни на картоплю в Україні продовжували залишатися найнижчими, з країн, що входять в проект. Сьогодні купити якісний картоплю в Україні можна за $0,13 за кг, у той час як ціни в Молдові досягають $0,21, а в Грузії – $0,19 центів за кг.
Українська "молочка" завоює світ
Експерти Міжнародної фінансової корпорації (IFC) бачать великі можливості українського молочного ринку, повідомляють в Асоціації виробників молока (АВМ).
За прогнозами, до 2030 року попит на молочну продукцію в світі зросте на 25%, а топ-експортерів – Нова Зеландія, Австралія, Європа і США – вже не змозі покрити попит повністю, впевнені експерти.
Зараз Україна займає 18 місце в світі з виробництва молока. Його ціна на 16% нижче світової, що підвищує конкурентоспроможність в порівнянні з іншими країнами.
В той же час відомо, що в Україні через падіння числа голів худоби скорочується виробництво молочної продукції.
Депутати вважають, що аграріїв потрібно виводити з «тіні»
В Україні є поля, де офіційно нічого не росте, а насправді все засіяно соняшником або кукурудзою, повідомив народний депутат, член Комітету ВР з питань аграрної політики Олексій Мушак.
Згідно останньої статистики близько 40% українських фермерів працюють у «тіні».
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«Я дуже сподіваюся, що в цьому році Рада прийме норму про так зване мінімальне податкове навантаження, і тоді неважливо, працюєш ти в білу або в чорну - ти повинен сплатити мінімум з 1 га», - сказав депутат.
Профільні експерти стверджують, що в тіні зараз перебувають 70% дрібних фермерів. Вони ухиляються від сплати податків і платять співробітникам зарплати в конвертах.
Гниють тонни українських яблук
Через щедрий врожай цього року тонни українських яблук перетворюються на непотріб, а оптова ціна впала до 50 копійок за кілограм.
Аналітики пояснюють, що посприяла погода й Україна отримала врожайний мільйон сто тисяч тонн яблук, а обвал цін – реакція ринку на перевиробництво.
Фермери взяли агрострахування на озброєння
За минулий рік в Україні було зафіксовано 957 договорів агрострахування на суму 69,5 млн грн., а загальна площа застрахованих територій становить 661 тис. га.
За даними International Finance Corporation саме агрострахування – дієвий інструмент захисту фермерів, що дозволяє мінімізувати втрати врожаю або худоби через погодні явища, хвороби та шкідників.
Страхування фермерів включає:
- страхування витрат на виробництво;
- страхування перезимівлі озимих культур;
- страхування врожаю;
- страхування доходу;
- страхування від одного або декількох видів ризику;
- індексне страхування;
- страхування за індексом врожайності;
- страхування за індексом погоди.
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Страхування дозволяє господарствам отримати компенсацію та допомогу при вказаних втратах, мінімізує ризики банкрутства, зменшує тиск на державний бюджет у випадку масових збитків фермерів.
90% озимих у задовільному стані
На початку жовтня достатня кількість тепла і вологи в ґрунті створювали нормальні умови для появи сходів, розвитку і вкорінення посіяних озимих культур та для збору врожаю пізніх культур, йдеться в повідомленні Українського Гідрометцентру.
Агрометеорологічні умови середини жовтня були сприятливими для збору врожаю, проте в результаті бездощової погоди умови ускладнилися для росту і розвитку озимих культур.
Дощі, які відзначалися в третій декаді місяця, поповнили запаси продуктивної вологи в ґрунті і на кінець жовтня площа з недостатнім і незадовільним зволоженням ґрунту зменшилася.
Стан посівів на 90% площ оцінюється як хороше. На окремих полях з озимою пшеницею відзначалася зрідженість посівів до 60-90%, зазначають синоптики.
Огляд підготовлено за відкритими джерелами Інтернет