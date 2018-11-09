Скуповувати чи продавати? Новини ринку криптовалют

Є думка, що після подолання рівня $6,8 тис. курс біткоіна може вирости, щонайменше, на 30%. Значне подорожчання криптовалют очікується вже у перших місяцях 2019 р.

Що чекає біткоін?

Після тріумфального росту курсу біткоіна з 1000 доларів навесні до 4000 влітку минулого року про цю криптовалюту заговорили. У грудні-2017 біткоін коштував нечувані 20 тисяч доларів, а потів впав до 7 тисяч.

Біткойн зараз у сталому становищі – його вартість не падає нижче 6000. На ринкову вартість біткоіну впливають попит, регулятори, великі майнери, та робота розробників.

Фактором росту чи падіння біткоіну може стати що завгодно.

«Зараз в обігу знаходиться близько 1,3 тис. криптовалют. Деякі з них знаходяться на ринку досить довго і мають певний ступінь довіри. Наприклад, біткойн (BTC), Ефір (ETH) або Ріплі (Ripple). При здійсненні операцій потрібно дізнатися, що дана криптовалюта/токен дають, на що та як її можна обміняти. Адже деякі токени можна придбати за біткойни, а навпаки вже ніяк. Або ж можна купити токен за національну валюту, але неможливо обміняти її назад. Під деякими криптовалютами замасковані “піраміди”, коли торгівля відбувається тільки в одній системі і тільки між її учасниками, а учасник, який приводить “друга”, отримує бонус. Тому варто детально ознайомитися з тим чи іншим токеном в публічному проспекті або White paper», - заявив журналу БІЗНЕС Георгій Джаніашвілі, юрист юридичної фірми “Ілляшев та Партнери”.

Binance створила дослідницький відділ

Криптовалютна біржа Binance повідомила у Twitter про створення відділу Binance Research, який складатиме корпоративні аналітичні звіти у галузі криптовалют.

Binance Research сворили з метою підвищення прозорості та підвищення якості інформації, доступної в криптопросторі.

Blockchain Transparency Institute (BTI) виявила, що Binance обійшла конкурентів за обсягами торгівлі та кількості користувачів.

Канадська біткоін-ферма отримала шалений прибуток

Прибуток канадської компанії Hut 8, яка називає себе найбільшою по потужності і капіталізації публічною майнінговою фермою, досягла рекордної суми в третьому кварталі 2018 року, говориться у фінансовому звіті фірми.

З липня по вересень ферма заробила 1,978 биткоінів та збільшила свій прибуток до $13,5 млн що на 126% перевищує показники попереднього кварталу. Компанія пов'язує свій успіх з установкою нових майнер BlockBox, розроблених Bitfury. Пристрій являє собою дата-центр із загальною площею близько 46 квадратних метрів. Hut 8 розмістила пристрої в невеликому містечку Медісін-Хат в канадській провінції Альберта.

Огляд підготовлено за відкритими джерелами Інтернет

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