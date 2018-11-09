Вступив у дію закон "Маски-шоу стоп-2". Як це допоможе бізнесу?

Законодавчі зміни, що набули сили, дозволять попередити випадки тиску на бізнес.

В Україні 6 листопада вступив в силу закон "Маски-шоу стоп-2" (закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового слідства від 18.09.2018)

Згідно нового закону держава відшкодувавши шкоду, завдану слідчим, прокурором, застосовує право зворотної вимоги до цих осіб у разі встановлення в їхніх діях складу кримінального чи дисциплінарного правопорушення.

Ідея цієї зміни до Кримінального процесуального кодексу полягає в тому, щоб прокурори та слідчі були менш зацікавлені вчиняти тиск на бізнес. Наприклад, коли арештовують майно під час досудового слідства або влаштовують безпідставні обшуки у інших осіб, тобто, тих, чиї права обмежуються під час слідчих дій, але які не є фігурантом справи. Від тепер завдані збитки будуть лягати на гаманці винних працівників слідчих органів.

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Також при закінченні строку досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням особи права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника. Тобто без законних підстав термін розслідування не може перевищувати 6, 12 чи 18 місяців, відповідно до тяжкості злочину.

Такі зміни дозволять попередити випадки необґрунтованого продовження термінів досудового розслідування.

Нагадаємо, що 16 листопада 2017 року був прийнятий перший закон про протидію тиску на бізнес ("Маски-шоу стоп-1"), який передбачає обов’язкову звуко- та відео-фіксацію судового розгляду, де приймається рішення про обшук. Сам обшук теж має бути зафіксований на цифровому носії. Також було заборонено вилучати документи та оргтехніку підприємств і відкривати кілька справ за одними й тими ж фактами. Згідно закону докази, що отримані в ході ошуку за відсутності адвоката, вважаються не дійсними.

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Законом "Маски-шоу стоп-2" було винесено деякі зміни, які, за задумом авторів, спрямовані на зменшення тиску на бізнес з боку правоохоронних органів. Розглянемо його основні положення.

По-перше, Законом передбачена можливість звернення держави із зворотною вимогою саме до слідчого та прокурора у випадку відшкодування державою завданою ними шкоди. Така можливість виникає у разі встановлення в їх діях складу кримінального правопорушення обвинувальним вироком суду або дисциплінарного проступку.

На нашу думку, вказані зміни, хоча і мають певний позитивний ефект, на практиці кардинально не будуть впливати на саму можливість відшкодування шкоди, завданої діями слідчого або прокурора, тому як ухвалення обвинувального вироку (як і притягнення вказаних осіб до дисциплінарної відповідальності) на практиці є проблематичним.

Слід також звернути увагу, що спочатку в законопроекті були більш кардинальні положення. Наприклад, суду пропонувалося одразу направляти ухвали про задоволення скарг щодо незаконних дій під час проведення розслідування керівникам правоохоронних органів для проведення службової перевірки. Крім того, пропонувалося встановити, що наявність такої ухвали вже надає право на відшкодування шкоди. Але, в кінцевої редакції Закону вказані норми були відсутні.

По-друге, розширено коло осіб, клопотання яких у певних випадках мають бути розглянуті слідчим або прокурором в строк не більше трьох днів. Зокрема, можливість подачі таких клопотань з’явилася і у «інших осіб», права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування.

По-третє, Законом закріплена можливість звернення із клопотанням до слідчого (в тому числі й «іншими особами») про закриття кримінального провадження, наприклад, якщо існує не скасована постанова про закриття кримінального провадження у зв’язку із відсутністю події або складу кримінального правопорушення. Це можливо також за умови, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру. Відмова у задоволенні такого клопотання може бути оскаржена до суду. Вказана норма покликана виключити досить розповсюджені ситуації, коли після закриття кримінального провадження одразу може бути ініційоване нова «справа» з тих же підстав та фактів.

Крім того, Законом передбачена можливість закриття кримінального провадження безпосередньо судом за клопотанням «інших осіб» у випадку, якщо закінчилися строки досудового розслідування (за умови відсутності рішення суду про продовження таких строків у визначених випадках). З одного боку, ці положення надають досить дієвий механізм закриття кримінального провадження, наприклад, у випадках, коли воно фактично не розслідується впродовж встановлених строків. З іншого боку, це може бути одним з засобів ухилення від відповідальності, коли внаслідок штучного затягування строків розслідування з боку зацікавлених осіб може бути подане відповідне клопотання, за наслідками розгляду якого провадження може бути закрито.