Бізнесмени прийняли звернення до Президента, Уряду та Парламенту про необхідність прийняття Доктрини економічної безпеки України

Звернення було обговорено та прийнято учасниками III Конференції «Корпоративна безпека», яка відбулася 8 листопада за підтримки Американської торгівельної палати в Україні (ACC), юридичної компанії Sayenko Kharenko та Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України.

Зокрема, у тексті звернення вказано, що «Доктрина має поставити за мету ліквідацію нелегального бізнесу та формування категоричної нетолерантності суспільства до тіньовиків, як причини всіх економічних проблем країни. Одночасно необхідно створювати позитивний імідж легального конкуретного бізнесу з метою його розширення й наповнення державного бюджету».

Бізнес вважає, що подальше замовчування даної проблематики створює небезпеку існування української держави.

«До кінця поточного року ініціативний групі в складі представників легального конкуретного бізнесу та активних членів суспільства, глибоко розуміючих суть небезпеки для держави розповсюдження нелегального чорного бізнесу, створити такий проект Доктрини економічної безпеки держави та передати його Президенту, Прем'єр міністру України та Голові Верховної Ради для прийняття в якості пріоритету державної економічної політики до моменту повної ліквідації нелегального бізнесу в країні», - говориться в тексті документу.

Як ми писали, 8 листопада відбулася конференція «Корпоративна безпека», яку організувала Асоціація професіоналів корпоративної безпеки.