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Четвер, 08 листопада 2018 18:45

Віталій Антонов: близько 40% пального в Україні реалізують через нелегальні АЗС

Віталій Антонов: близько 40% пального в Україні реалізують через нелегальні АЗС
До 40% роздрібного ринку нафтопродуктів в Україні – це тіньовий ринок: пальне реалізується через нелегальні АЗС, які не мають дозвільних документів та не ведуть фінансовий облік. 
 
Про це заявив Віталій Антонов,  президент ПАТ "Концерн Галнафтогаз» співінвестор проекту БІЗНЕС100, в ході ІІІ конференції «Корпоративна безпека», яка відбулася 8 листопада (м. Київ, готель «Хілтон»).
Найчастіше АЗС не мають документів на використання землі, без відповідних ліцензій, торгівля відбувається без касових апаратів та без офіційного працевлаштування працівників. За оцінками Рахункової палати втрати бюджету від необлікованого роздрібного продажу нафтопродуктів за останні два роки склали близько 25 млрд. долл.
«Нелегальні АЗС генерують близько 100 млн долл готівкового прибутку на рік, який іде на підкуп правоохоронців та контролюючих органів», - заявив В.Антонов.
Як ми писали, 8 листопада відбулася конференція «Корпоративна безпека», яку організувала Асоціація професіоналів корпоративної безпеки.
 
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Рубрика: Новини
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