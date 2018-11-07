Фінансові новини, які зроблять ваше завтра

Рейтингове агентство Fitch склало прогноз щодо курсу гривні, в НБУ замислилися над підвищенням облікової ставки, в Україні на міністерському рівні займуться допомогою малому та середньому бізнесу.

Прогнозовано падіння гривні

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує девальвацію гривні до долара США в 2019 році до 30,7 грн/дол.

Як повідомляється на сайті Fitch, згідно з очікуваннями агентства, в 2020 році гривня подешевшає до 32,3 грн/дол. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings спрогнозувало девальвацію гривні до кінця 2019 року до 30,30 грн/дол., до кінця 2020 – до 31,20 грн/дол., а до кінця 2021 – до 32,10 грн/дол.

Також Fitch Ratings підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні «B-» зі стабільним прогнозом.

Можливе підвищення облікової ставки

Національний банк у разі збереження інтенсивності інфляційного тиску або його підсилення може вдатися до підвищення облікової ставки до рівня, необхідного для повернення інфляції до встановлених цілей у середньостроковій перспективі, йдеться в опублікованому на сайті регулятора витягу з протоколу останнього засідання Комітету НБУ щодо монетарної політики.

Комітет рекомендував зберегти облікову ставку на рівні 18% річних. Під час обговорення думки членів комітету розділилися: п'ятеро виступали за збереження облікової ставки на рівні 18%, п'ятеро висловилися за її підвищення до 18,5%. Зазначені члени комітету вказали, що в разі посилення інфляційних ризиків Нацбанк буде мати можливість відреагувати на них під час наступних засідань правління з монетарної політики.

В Україні створено офіс з розвитку малого та середнього бізнесу

Офіс має стати провідним органом, який буде займатися розвитком МСБ в Україні і двигуном конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу на державному рівні, написала засновниця Startup Ukraine, учасниця проекту Нові лідери Анна Петрова на своїй сторінці е в Facebook.

Головною метою офісу є розробка цільових програм підтримки малого і середнього бізнесу, а також створення можливостей для покращення підприємницьких навичок, полегшення доступу до фінансування і розвиток мережі інфраструктури підтримки МСБ.

Основні плани роботи офісу:

- запуск мережі центрів підтримки підприємництва на регіональному та місцевому рівнях на базі ЦНАП. Вони надаватимуть безкоштовні інформаційні та консультаційні послуги, відповіді на питання і будуть збирати проблематику;

- запровадження механізму часткового гарантування кредитів;

- створення Державного інформаційного порталу для малого і середнього бізнесу, який забезпечить доступ до інтегрованої інформації про наявні програми фінансової та навчальної підтримки;

- створення інформаційного довідника для підприємців, що містить докладні інструкції про початок і ведення власної справи, отримання фінансування, створення бізнес-моделі, виконання регуляторних вимог держави і т.д;

- створення навчальної програми з фінансовою підтримкою стартапів в рамках підготовки Національної програми розвитку підприємництва.

В офісі працюють 9 експертів. Один з них – Анна Петрова, засновниця Startup Ukraine, учасниця проекту Нові лідери. В офісі розвитку малого і середнього бізнесу Анна обіймає посаду керівника сектора популяризації підприємництва і програм підтримки для МСБ.

Капіталізація криптовалют зросла до $220 млрд

На ранок 7 листопада сумарна капіталізація 2090 видів криптоактивів збільшилася до $220 млрд, повідомив Coinmarketcap.

Вартість Bitcoin зросла до $6531 за монету. Капіталізація криптовалюти №1 склала $113,4 млрд, а частка на крипторинку – 51,7%. Подешевшали тільки Monero (-0,6%) і Tether (-0,15%).

Найбільший приріст показав Bitcoin Cash (+11,23%), який за тиждень подорожчав у півтора рази. Bitcoin Cash дорожчає напередодні запланованного на 15 листопада хардфорку – зміна програмного коду, яка змінює структуру блоку або дозволяє використовувати раніше неприпустимі блоки.

У разі хардфорку традиційно з’являється в обігу нова монета, тому інвестори поспішають купити Bitcoin Cash, щоб стати ще й власником нової криптовалюти.

Bitcoin Cash народився 1 серпня 2017 року внаслідок хардфорку Bitcoin і всі власники Bitcoin отримали безкоштовно Bitcoin Cash. Капіталізація нової криптовалюти Bitcoin Cash, що з’явилася при поділі Bitcoin, перевищила $9 млрд. Вартість однієї одиниці Bitcoin Cash швидко піднялася з $300 до $558,31. Сьогодні вранці Bitcoin Cash коштував $617.

За відкритими джерелами Інтернет

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