Компанія Epson п’ять років зберігає лідерство в Україні

Компанія Epson здійснює діяльність на території України з 19 липня 2005 року.

Дослідження показують, що незважаючи всесвітню діджіталізацію і перехід бізнесу на електронний документообіг, близько 77% співробітників європейських компаній як і раніше активно використовують друк на папері. Це підтверджують і українські реалії, адже навряд чи можна уявити будь-який, навіть самий маленький офіс або установу без паперового документообігу.

Попит на різноманітні пристрої лазерного та струменевого друку створює високу конкуренцію в сегменті друкарської техніки. За даними незалежного аналітичного агентства IDC Research, лідируючі позиції на українському ринку струменевого друку вже 5 років поспіль утримує японська компанія Epson, а в 2018 році частка компанії на ринку струменевих пристроїв склала 63% і 45% в грошовому та кількісному вираженні, відповідно.

Завдяки інвестиціям в дослідження та наукові розробки Epson вже сьомий рік поспіль входить в ТОП-100 провідних світових компаній-новаторів. Інноваційний підхід компанії дозволяє створювати принтери відповідно до певних запитів споживачів. Так, в цьому році компанія продала 30 млн. пристроїв серії «Фабрика друку Epson» по всьому світу. Успіх продажів цієї серії почався з українського ринку, так як Epson першою запропонувала економічне рішення без картриджів за запитом українського користувача. І саме ця серія сьогодні найбільш затребувана серед усіх струменевих пристроїв в портфелі бренду.

Олександра Ткаченко, старший менеджер представництва "EpsonEurope B.V." в Україні відзначає: «Компанія Epson зберігає лідерство завдяки безпрецедентній пропозиції економічних друкованих рішень. Для українського споживача сьогодні дуже важлива економічність не тільки в домашньому сегменті, але і в корпоративному секторі. Сьогодні бізнес обирає струменеву технологію цілком усвідомлено, з огляду на більш низьку вартість користування пристроєм, собівартість відбитка, меншому використанні витратних матеріалів, економічне енергоспоживання в порівнянні з лазерною технологією друку».

«Ринок України залишається фокусним для Epson в плані досліджень і розуміння потреб корпоративних замовників в сегменті друку, – продовжує Олександра. – Для випуску нових економічних і продуктивних продуктів в SMB і великому бізнесі ми спираємося на успішно реалізовані проекти по впровадженню економічного паперового документообігу в сегментах освіти, медицини, промисловості, роздрібної торгівлі в Україні. Корпоративні замовники високо цінують персоналізований підхід компанії в розробці струменевих принтерів та МФУ і, як наслідок цього, збільшується довіра до рішень на основі струменевої технології. Тобто Epson сьогодні є локомотивом у розвитку струменевого ринку друку».

Довідка «EpsonEurope B.V.» в Україні

Компанія Epson здійснює діяльність на території України з 19 липня 2005 року. Список продукції, що постачається в Україну, включає принтери, багатофункціональні пристрої друку, витратні матеріали до них, планшетні і потокові сканери, мультимедійні проектори, документ-камери і окуляри доповненої реальності. За роки роботи компанія Epson зайняла і успішно утримує лідерські позиції на українському ринку проекторів і пристроїв струменевого друку.