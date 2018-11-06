Із життя банків: Приват «очиститься», Кредит Дніпро докапіталізують, ПУМБ відзвітувався

Головні новини банківського сектору за 6 листопада.

Діджиталізація у НБУ триває

Зараз до системи віддаленого обслуговування Bank ID підключено лише два банки, але за словами першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової, планується розширення цієї системи за рахунок підключення більшої кількості банків.

Система BankID стала ще одним кроком для в напрямку діджиталізації банківських послуг та спрощення банківських процедур. За словами Рожкової, для того, щоб стали доступні банківські сервіси фінустанов, підключених до BankID, достатньо лише раз пройти ідентифікацію в любому з банків - учасників системи.

Банк Кредит Дніпро збільшив статутний капітал

Банк Кредит Дніпро збільшує статутний капітал на 1,173 млрд грн, або на 43,1%, – до 3,89 млрд грн. Таке рішення прийнято акціонером фінустанови 5 листопада 2018 року. Докапіталізація здійснюватиметься шляхом приватного розміщення додаткових акцій наявної номінальної вартості.

«Ця програма капіталізації є складником плану реструктуризації, розробленого за підсумками стрес-тестування банку регулятором і відповідно до його рекомендацій. Акціонер капіталізує банк уже учетверте за три роки поспіль, підтверджуючи таким чином упевненість в успішності посткризової бізнес-стратегії фінустанови», – заявила голова правління Банку Олена Малинська.

Попередню програму капіталізації, затверджену в 2016 році, банк виконав достроково.



Банк Кредит Дніпро засновано в 1993 році, в цей час входить у групу банків із приватним капіталом відповідно до класифікації НБУ.

Єдиним акціонером Банку Кредит Дніпро є компанія «Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед».

ПУМБ збільшив прибуток в два рази

У січні-вересні 2018 року Перший український міжнародний банк (ПУМБ) збільшив прибуток в 2 рази до 1 457, 646 млн гривень порівняно з результатом минулого року в 764, 187 млн гривень, йдеться у даних фінзвіту банку.

92,24% ПУМБу володіє компанія "СКМ Фінанс" - дочірня компанія System Capital Management що спеціалізується на управлінні фінансовими інститутами.

I квартал ПУМБ закінчив із прибутком 488,5 млн гривень, II-й – з прибутком 514 млн гривень, III-й – з прибутком понад 455 млн гривень.

ПриватБанк позбудеться «поганих» кредитів

ПриватБанк має позбавлятися проблемних активів, які накопичились при минулих акціонерах - Ігорі Коломойському та Геннадії Боголюбові. З 26 листопада стартує масштабна програма реструктуризації NPL-кредитів, які перестали обслуговуватися ще до націоналізації установи в грудні 2016 року, розповіла заступник голови правління ПриватБанку Галина Пахачук.



Програма на своєму першому етапі охопить 294 000 кредитних договори на загальну суму 48,5 млрд грн. За словами Пахачук, частину боргу (близько 21%) реструктуризують на пільгових умовах і переведуть в категорію працюючих кредитів, решту спишуть.

Пахачук керувала банком у статусі в.о. після відставки Олександра Шлапака. При новому голові, Петрі Крумханзле, вона зайнялась усіма проблемними кредитами, в тому числі кредитними портфелями компаній, пов'язаних з колишніми власниками банку.

Підготовлено за відкритими джерелами Інтернет

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