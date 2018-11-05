Україна посіла 71 місце в рейтингу легкості ведення бізнесу. Що це означає?

Оцінки рейтингу свідчать про стан інвестиційної привабливості України.

Україна піднялася на п’ять позицій в рейтингу легкості введення бізнесу, який склав Світовий банк. Відповідно до опублікованих даних Україна в рейтингу Doing Business 2019 займає 71-ше місце серед 190-та країн.

Рейтинг Doing Business легкості введення бізнесу потрібен для порівняння простоти підприємницької діяльності між країнами. Його складає Всесвітній банк на основі щорічного звіту. Оцінки рейтингу свідчать про якість і легкість введення бізнесу, а також про стан захисту права власності. Метою побудови рейтингу є оприлюднення даних досліджень регуляції бізнесу в різних країнах.

Лідерами цього року стали Нова Зеландія – 1-ше місце, Сінгапур – 2-ге місце і Данія – 3-те місце. США зайняли 8-му позицію. Замкнула першу десятку - Македонія.

На пострадянському просторі справи дещо гірші. Азербайджан посів – 25-те місце, Казахстан – 28-ме, Росія - 31-ше, Білорусія – 37-ме, Вірменія – 41-ше, Молдова – 47-ме. Найгірший показник у Таджикистану – 126-те місце. Винятком є Грузія, внаслідок вдалих реформ, вона посіла 6-те місце. Очікується, що в наступному році ВВП Грузії виросте на 5%, а інфляція не перевищить 3%.

Серед проблемних питань, які не дозволяють Україні зайняти вищі позиції залишаться оформлення зовнішньоторгових операцію. Оформлення одного документу на вивіз товару коштує приблизно $192, на ввіз - $162. Час для оформлення однієї операції становить 66 годин. Як для експортоорієнтованої економіки України – це не добрий показник.

Також невирішеною залишається проблема підключення бізнесу до енергопостачання. Для того, щоб на підприємстві з’явився струм необхідно пройти 5 процедур і очікувати 281 день. Коштує це 402,5% середньо статистичного річного доходу громадянина України.

Світовий банк показує, що з законодавством справи стали краще. Нормативна база по вирішенню неплатоспроможності є середньосвітовою і становить 8,5 балів із 16 можливих. Поява в Україні «Закону про банкрутства» покращить цей показник у наступному році. Але практика вирішення банкрутств залишається не задовільною. Щоб вирішити проблему української компанії, потрібно 2,9 роки і витратити 40,5% вартості цієї компанії. В цілому в категорії вирішення неплатоспроможності Україна посідає 141-ше місце із 190-та.

Рейтинг Doing Business є цікавим для масового інвестора середньої ланки, які в структурі глобальних інвестицій займають одне з провідних положень. Інвестиції в країни з низьким рейтингом вони розглядають як ризиковані. Щоб отримати багатомільярдні інвестиції треба потрапити в перші топ-50 цього рейтингу, чи продемонструвати стрімку динаміку просування в гору.

Такий варіант є можливим, враховуючи, що у 2012 році ми посідали всього 152 місце, і з того часу показуємо стабільне зростання. У випадку більш активного проведення реформ, легкість введення бізнесу в Україні в найближчому майбутньому зможе відповідати необхідним стандартам.

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