Агрохолдинг «Мрія» і компанія SALIC склали угоду

Після завершення угоди «Мрія» продовжить свою операційну діяльність в Україні спільно із дочірньою компанією SALIC – Continental Farmers Group (CFG).

Mriya Farming PLC (Великобританія) іSALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Великобританія) завершили угоду купівлі-продажу більшості сільськогосподарських активів групи «Мрія», включаючи всі об’єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії, що мають право оренди земельного банку. Угода була закрита після отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ). Сума та умови угоди не розголошуються.

Після завершення угоди «Мрія» продовжить свою операційну діяльність в Україні спільно із дочірньою компанією SALIC – Continental Farmers Group (CFG). Обидві компанії завершать сезон як окремі бізнеси і в поточній конфігурації. Наступні кілька місяців «Мрія» та CFG сфокусуються на підготовці до інтеграції активів та розробці стратегії об’єднаного бізнесу під керівництвом Саймона Чернявського в якості Генерального директора і Марка Леарда в якості Голови правління. Компанії планують представити спільну бізнес-стратегію навесні 2019 року.

Під час підписання угоди 12 вересня 2018 року новий власник «Мрії» заявив про свій намір інвестувати значні кошти в нове обладнання, інфраструктуру, агротехнології та консолідацію земельного банку.

Довідка:

SALIC UK (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Великобританія) була створена як дочірня компанія Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, акціонерного товариства, що належить Фонду державних інвестицій Королівства Саудівська Аравія. В його Статуті йдеться, що діяльність компанії спрямована на інвестиції в сільське господарство та тваринництво у країнах, які мають конкурентну перевагу у сприянні виробництву продуктів харчування та їх доступності для експортних ринків. Стратегія SALIC фокусується на дванадцяти категоріях продуктів: пшениця, ячмінь, кукурудза, соєві боби, рис, цукор, рослинні олії, зелений корм, червоне м’ясо, молочні продукти, птиця і аквакультура.

Спеціаліст в галузі інвестицій селянське господарство, тваринництво і постачання, Salic прагне задіяти весь ланцюжок поставок для окремих сільськогосподарських та тваринницьких товарів по всьому світу. Стратегічні інвестиції SALIC також спрямовані в постачання, зберігання і переробку для підвищення ефективності систем доставки й безпеки поставок для всіх потенційних клієнтів.

Український актив SALIC – Continental Farmers Group (CFG) працює в Західній Україні з 2006 року і обробляє 45тис. га, переважно у Львівській області.

www.salic.com

www.cfg.com.ua

Mriya Farming PLC – англійська материнська компанія групи «Мрія», однієї із найбільших українських агрокомпаній, обробляє 150 тис. га в шести областях Західної України: Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській і Рівненській. У своєму активі «Мрія» має 4 сучасні елеваторні комплекси загальною потужністю 380 тис. тонн, картоплесховище загальною місткістю 52 тис. тонн, насіннєвий і крохмальні заводи.

Компанія спеціалізується на вирощуванні пшениці, ріпаку, ячменю, соняшнику, сої, кукурудзи, цукрового буряку, картоплі та інших сільськогосподарських культур.

www.mriya.ua