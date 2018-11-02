Українська Рада Бізнесу та Анатолій Гриценко підписали Меморандум про співпрацю

Сторони виступають за підтримку розвитку експортного потенціалу, альтернативної енергетики, впровадження програм з енергозбереження та енергоефективності.

2 листопада в приміщенні Національної спілки журналістів України представники Української Ради Бізнесу (УРБ) та лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко підписали Меморандум «Країна рівних можливостей з потужною економікою».

УРБ представляє інтереси більше 27 тисяч підприємств у 20 галузях економіки.

«Усі ключові питання, які стоять сьогодні перед Україною, вирішуються насамперед, через економіку. У нас з реальним сектором є спільне бачення, що повинна зробити влада та вітчизняний бізнес, щоб забезпечити потужний ривок української економіки», сказав під час підписання документу Анатолій Гриценко.

Меморандум базується на десяти принципах. Серед них - непорушність права власності та протидія рейдерству; захист економічних прав і свобод громадян в Україні та за її межами; демонополізація, деофшоризація і детінізація економіки; створення рівних умов для чесної конкуренції; стимулювання безготівкового обігу; ефективне і прозоре державне управління; підзвітність влади суспільству; децентралізація державної влади та зміцнення економічної бази місцевих громад; деполітизація і декомерціалізація правоохоронних і судових органів; протидія корупції на основі дієвих стимулів і невідворотності покарання.

Пріоритетними практичними кроками на шляху реформ є створення умов для розгортання нових виробництв та вдосконалення податкової системи, блокування офшорів та скорочення тіньового ринку оренди земель. Чиновники, що блокуватимуть роботу підприємств, мають нести фінансову відповідальність. Рівні умови доступу до приватизації та доступні кредити, державна підтримка не надприбуткових холдингів, а середніх та дрібних сільгоспвиробництв з високими доданою вартістю та часткою праці у собівартості продукції теж знайшли відображення у Меморандумі.

Основні засади Меморандуму будуть покладені в економічну частину стратегії Анатолія Гриценка.

Українська Рада Бізнесу відкрита для співпраці з усіма політиками України. В даний час УРБ проводить переговори про приєднання до Меморандуму «Країна рівних можливостей з потужною економікою» інших кандидатів в президенти.