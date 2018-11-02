Планується акція на підтримку запровадження податку на виведений капітал

На цій акції представники малого та середнього бізнесу дадуть свою оцінку оподаткуванню виведеного капіталу.

6 листопада, о 14:00 перед Комітетом ВРУ з питань податкової та митної політики (вул. Липська 3) відбудеться акція за невідкладне прийняття законопроекту №8557, який ліквідує податок на прибуток та запровадить замість нього податок на виведений капітал.

Законопроект №8557 (“Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал” був розроблений за участі фахівців Мінфіну, МЕРТ, народних депутатів, експертів та представників бізнесу. Проект затверджений Кабінетом Міністрів і три місяці тому внесений Президентом до Парламенту як невідкладний.

Українська Рада Бізнесу, до складу якої входять 68 бізнес асоціацій малого та середнього бізнесу, Спілка Українських Підприємців та інші бізнес спільноти визначали цей законопроект як свій першочерговий пріоритет та неодноразово наголошували на необхідності його прийняття у 2018 році.

На сьогодні існують великі ризики неприйняття законопроекту, або поширення його дії лише на малий та середній бізнес. Останній варіант призведе до витрат на утримання складного адміністративного апарату. Бо компанії з різними податковими режимами зможуть використовувати один одного для ухилення від сплати податків.

За оцінками експертів - реалізація ПнВК призведе до спрощення ведення бізнесу в Україні, суттєво покращить податкове адміністрування, зменшить дискрецію, нівелює можливості для виведення капіталів до “офшорів”, створить умови для детінізації економіки, збільшить інвестиції в економіку та інфраструктурні проекти.

За прогнозом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2019-2021 рік, вже с першого року введення ПнВК забезпечить додатковий приріст ВВП на рівні 1,2% с подальшим ефектом 3,5% додаткового росту за рахунок мультиплікаційного ефекту. Очікується, що за перший рік роботи ПнВК за рахунок не одержаного в бюджет податку на прибуток в економіку буде інвестовано приблизно 31 млрд гривень.