Бізнес не стоїть на місці. Огляд новин компаній за 1 листопада

Horizon Capital придбала частку акцій виробника печива
Фонд, підконтрольний компанії Horizon Capital, придбав міноритарний пакет акцій львівської фабрики «Ярич», йдеться у прес-релізі компанії.
У планах «Ярич» нарощування виробництва та збільшення частки своєї присутності в Україні та за кордоном.
Зараз компанія займає 33% українського ринку фасованого печива з торговими марками Maria, Petit Beurre та The Crackers. Останні роки експортна частка доходу ТОВ «Ярич» збільшилась втричі – до 25%.
Це підприємство створене у 2008 році, а бренд «Ярич» з’явився пізніше – у 2010 році.
У 2017 році Європейський банк реконструкції і розвитку надав фабриці фінансову та консультативну допомогу для створення власної торгової марки.
Аеропорт "Бориспіль" посів 7 місце у світовому антирейтингу
Список оприлюднило німецьке видання Handelsblatt.
«Запізнення c рейсами, поганий настрій і потреби поліпшення сервісу: в цих аеропортах пасажири розчаровані. Аеропорт занадто малий для того, щоб зустрічати натовпи людей в такому великому місті, як Київ. Тому, ґрунтуючись на даних певних зауважень в соціальних мережах, особливо в пізній час спостерігаються довгі години очікування і великі черги», - пише видання.
Десятка аеропортів за версією AirHelp виглядає так:
Міжнародний аеропорт Кувейт (Кувейт);
Лондонський аеропорт Станстед (Англія);
Міжнародний аеропорт Ліон-Сент-Екзюпері (Франція);
Аеропорт Париж-Орлі (Франція);
Аеропорт Стокгольм-Бромма (Швеція);
Аеропорт Манчестер (Англія);
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Україна);
Аеропорт Едінбург (Шотландія);
Міжнародний аеропорт Бордо-Мериньяк (Франція);
Аеропорт Ейндховен (Нідерланди).
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Всього був оцінений 141 аеропорт за шкалою від 0 до 10.
Оцінка аеропорту "Бориспіль" - 6,03. Пунктуальність рейсів оцінили в 4,3, якість сервісу - 8,0, a настрій пасажирів - на 4,9.
Бізон-Тех розширив дистриб’юторську мережу Massey Ferguson
На карті представництв сільгосптехніки від Massey Ferguson з'явились нові локації. Відтепер компанія «Бізон-Тех» є офіційним представником бренду Massey Ferguson у Полтавській, Дніпропетровській та Рівненській областях.
До цього компанія «Бізон-Тех» була представлена насамперед у західних областях України — Львівській, Тернопільській, Закарпатській та Івано-Франківській.
«Бізон-Тех» представляє повний модельний ряд техніки Massey Ferguson: трактори, комбайни, телескопічні навантажувачі, сівалки з системою висіву Precision Planting, культиватори, системи навігації Trimble.
KAZ Minerals покінчив за боргами
Чиста заборгованість казахстанської гірничо-металургійної групи KAZ Minerals станом на 30 вересня скоротилася до 1,986 млрд дол. порівняно з 2,052 млрд. дол. на 30 червня 2018, йдеться в квартальному фінансовому звіті компанії.
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В III кв. були здійснені процентні виплати за кредитними лініями KAZ Minerals у розмірі 99 млн дол. Виплати роялті за звітний період склали 49 млн дол. Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів у KAZ Minerals на 30 вересня 2018 р. склала 1,516 млрд дол. при Валовій заборгованості 3,502 млрд дол.
Підприємство інвестора SEBN запустили у Хмельницькому
SEBN у Хмельницькому виробляє проводку та кабельну продукцію для автомобілів концерну Volkswagen. Зокрема, для електромобілів і гібридів.
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Про діяльність нового підприємства написав міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. «Зараз це вже виробниче підприємство, де у дві зміни працює понад 130 людей. Підприємство демонструє високі стандарти для працівників, навчає персонал, платить пристойну заробітну плату, забезпечує підвезення працівників ранкової зміни, харчує працівників за символічну плату», – йдеться у дописі.
За словами мера, підприємство, вже готує до кінця місяця запуск 2-го виробничого цеху і ремонтує третій.