Бізнес не стоїть на місці. Огляд новин компаній за 1 листопада

Львівська фабрика «Ярич» отримала перспективи до розвитку, роботу аеропорту «Бориспіль» розкритикували, Massey Ferguson поширюється Україною.

Horizon Capital придбала частку акцій виробника печива

Фонд, підконтрольний компанії Horizon Capital, придбав міноритарний пакет акцій львівської фабрики «Ярич», йдеться у прес-релізі компанії.

У планах «Ярич» нарощування виробництва та збільшення частки своєї присутності в Україні та за кордоном.

Зараз компанія займає 33% українського ринку фасованого печива з торговими марками Maria, Petit Beurre та The Crackers. Останні роки експортна частка доходу ТОВ «Ярич» збільшилась втричі – до 25%.

Це підприємство створене у 2008 році, а бренд «Ярич» з’явився пізніше – у 2010 році.

У 2017 році Європейський банк реконструкції і розвитку надав фабриці фінансову та консультативну допомогу для створення власної торгової марки.

Аеропорт "Бориспіль" посів 7 місце у світовому антирейтингу

Список оприлюднило німецьке видання Handelsblatt.

«Запізнення c рейсами, поганий настрій і потреби поліпшення сервісу: в цих аеропортах пасажири розчаровані. Аеропорт занадто малий для того, щоб зустрічати натовпи людей в такому великому місті, як Київ. Тому, ґрунтуючись на даних певних зауважень в соціальних мережах, особливо в пізній час спостерігаються довгі години очікування і великі черги», - пише видання.

Десятка аеропортів за версією AirHelp виглядає так:

Міжнародний аеропорт Кувейт (Кувейт);

Лондонський аеропорт Станстед (Англія);

Міжнародний аеропорт Ліон-Сент-Екзюпері (Франція);

Аеропорт Париж-Орлі (Франція);

Аеропорт Стокгольм-Бромма (Швеція);

Аеропорт Манчестер (Англія);

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Україна);

Аеропорт Едінбург (Шотландія);

Міжнародний аеропорт Бордо-Мериньяк (Франція);

Аеропорт Ейндховен (Нідерланди).

Всього був оцінений 141 аеропорт за шкалою від 0 до 10.

Оцінка аеропорту "Бориспіль" - 6,03. Пунктуальність рейсів оцінили в 4,3, якість сервісу - 8,0, a настрій пасажирів - на 4,9.

Бізон-Тех розширив дистриб’юторську мережу Massey Ferguson

На карті представництв сільгосптехніки від Massey Ferguson з'явились нові локації. Відтепер компанія «Бізон-Тех» є офіційним представником бренду Massey Ferguson у Полтавській, Дніпропетровській та Рівненській областях.

До цього компанія «Бізон-Тех» була представлена насамперед у західних областях України — Львівській, Тернопільській, Закарпатській та Івано-Франківській.

«Бізон-Тех» представляє повний модельний ряд техніки Massey Ferguson: трактори, комбайни, телескопічні навантажувачі, сівалки з системою висіву Precision Planting, культиватори, системи навігації Trimble.

KAZ Minerals покінчив за боргами

Чиста заборгованість казахстанської гірничо-металургійної групи KAZ Minerals станом на 30 вересня скоротилася до 1,986 млрд дол. порівняно з 2,052 млрд. дол. на 30 червня 2018, йдеться в квартальному фінансовому звіті компанії.

В III кв. були здійснені процентні виплати за кредитними лініями KAZ Minerals у розмірі 99 млн дол. Виплати роялті за звітний період склали 49 млн дол. Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів у KAZ Minerals на 30 вересня 2018 р. склала 1,516 млрд дол. при Валовій заборгованості 3,502 млрд дол.

Підприємство інвестора SEBN запустили у Хмельницькому

SEBN у Хмельницькому виробляє проводку та кабельну продукцію для автомобілів концерну Volkswagen. Зокрема, для електромобілів і гібридів.

Про діяльність нового підприємства написав міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. «Зараз це вже виробниче підприємство, де у дві зміни працює понад 130 людей. Підприємство демонструє високі стандарти для працівників, навчає персонал, платить пристойну заробітну плату, забезпечує підвезення працівників ранкової зміни, харчує працівників за символічну плату», – йдеться у дописі.

За словами мера, підприємство, вже готує до кінця місяця запуск 2-го виробничого цеху і ремонтує третій.

Журнал БІЗНЕС: ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ