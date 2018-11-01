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Четвер, 01 листопада 2018 12:38

АРМА: що відбувається з активами після їх арешту?

АРМА: що відбувається з активами після їх арешту?

Досить часто, як в Україні, так і в усьому світі, ЗМІ нам повідомляють про гучні корупційні справи, затримання відомих бізнесменів і політиків, а також про накладення арешту на їх величезні активи.

Наприклад, всі чули про Джордана Белфорта - "вовка з Уолл-стріт", багато хто навіть дивилися фільм з Леонардо Ді Капріо "Вовк з Уолл-стріт". Його статки оцінювалися більш ніж в $1 млрд. Після арешту в 1998 році, на активи Уоррена було накладено арешт. Він просидів у в'язниці 22 місяці за шахрайство на фондовій біржі, при цьому після звільнення економічна вартість його активів зросла. Але як це сталося?

Найцікавіше в подібних історіях, що всі знають про деталі злочинів, аж до дрібниць, в той же час, про подальшу долю активів правопорушників, на які накладено арешт, відомо дуже мало.

У більшості країн світу існують спеціалізовані органи, однією з функцій яких є управління заарештованими активами. Назви, таких організацій різняться залежно від держави, в якій вони знаходяться.

У Європейському Союзі і США управління арештованим майном, зводиться, в основному, до його продажу на відкритих електронних торгах. Однак, близько 10 років тому у світовій практиці з'явився прецедент передачі таких активів в управління бізнесу. Такий підхід вирішує проблему зниження економічної вартості активу на термін його арешту.

Приміром, якщо це грошові кошти – їх розміщують на депозитному рахунку в банку. Після зняття арешту з коштів власник отримує свої гроші назад з відсотками.

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В Україні значні зрушення в цьому питанні почалися менше 2 років тому. До цього правоохоронні органи здійснювали лише одну функцію щодо заарештованих активів – охорону, тим самим виводячи активи з операційної діяльності, що негативно впливало на їх ринкову вартість.

Наприклад, під час злочинного правління «сім'ї Януковича», правоохоронні органи досить часто навідувалися з обшуками на підприємства, де «в цілях слідства» вилучали обладнання (техніку, автомобілі, верстати) або грошові кошти з сейфів. Після закінчення слідчих дій мало хто міг повернути своє майно – в більшості випадків воно просто «губилося».

Після «Революції Гідності» багато що в нашій країні змінилося, в тому числі і в сфері управління заарештованими активами.

У 2016 році було створено Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

АРМА управляє заарештованими активами шляхом продажу їх на відкритих і прозорих електронних торгах або передачі їх в управління бізнес-компаніям. Управителем може виступити як представник бізнесу, так і менеджер, незалежно від юридичного оформлення такої діяльності.

Інтереси держави у сфері управління арештованими активами представляє АРМА. У свою чергу, з боку бізнесу потенційним управителем може виступити компанія, яка має успішний досвід комерційної діяльності на конкретному ринку товарів, робіт і послуг, а також хорошу репутацію і здатна запропонувати найбільш ефективну модель управління арештованим майном.

Варто зазначити, що законодавством не передбачені обов'язкові вимоги до управителя, а саме: мати статус компанії з управління активами. Завдяки цьому, АРМА може передавати в управління будь-яке майно.

Так потенційними управителями можуть бути представники бізнесу з інвестиційної сфери, аграрної політики, харчової, енергетичної чи будівельної промисловості, а також управління нерухомістю, логістичної і транспортної галузі, юридичної та аудиторської сфери, банківської сфери та лізингу, страхування.

Для залучення представників бізнесу до формування державно-приватного партнерства у сфері управління заарештованими активами АРМА спільно з Антикорупційної Ініціативою ЄС в Україні (EUACI) запрошують потенційних управителів на перший в Україні форум «ФОРМА» з питань управління заарештованими активами, який відбудеться 15 листопада 2018 року в готелі «Прем'єр Палац» (г. Київ, бульв. Шевченка 5-7/29).

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Рубрика: Новини
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