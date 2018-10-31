Закрито кримінальне провадження проти АЗК "ОККО"

Ми працюємо на ринку прозоро, згідно чинного українського та європейського законодавства, зауважив президент «Концерну Галнафтогаз» Віталій Антонов.

Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз» повідомляє, що постановою прокурора Генеральної прокуратури України від 25 жовтня 2018 року кримінальне провадження, порушене 17 травня 2018 року Службою безпеки України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінально-процесуального кодексу України у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Після проведення 21 серпня 2018 року Службою безпеки України в офісних приміщеннях компанії обшуків, Товариство у встановленому чинним законодавством порядку звернулося в органи процесуального нагляду з проханням здійснити перевірку законності дій оперативних та слідчих працівників Служби безпеки України та наявності підстав для відкриття зазначеного кримінального провадження. Окрім того, на підставі відповідних скарг Товариства, в судовому порядку було встановлено, що в ході проведення вищезгаданих обшуків слідчими СБУ було неправомірно вилучено окреме майно та зобов’язано слідчих СБУ повернути таке майно (що і було виконано).

«Ми працюємо на ринку прозоро, згідно чинного українського та європейського законодавства, а наша компанія вже більше 15 років проходить щорічний міжнародний аудит. А тому рішення Генеральної прокуратури України про закриття кримінального провадження вважаємо цілком справедливим», – зауважив президент «Концерну Галнафтогаз» Віталій Антонов.

Закриття даного кримінального провадження має важливе значення не лише для компанії, яка зазнала істотних репутаційних, майнових та інших збитків внаслідок відкриття даного кримінального провадження та здійснення зазначених слідчих дій, але й для відновлення довіри до України та її судово-правоохоронної системи з боку міжнародних інвесторів та кредиторів, покращення інвестиційного клімату в нашій державі та створення нормальних умов для функціонування прозорого бізнесу.

Інформація надана відділом зв’язків з громадськістю ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - Мережа АЗК «ОККО»