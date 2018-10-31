8 листопада в Києві відбудеться III Конференція «Корпоративна безпека»

Участь у конференції візьмуть власники бізнесу, члени спостережних рад, члени ради директорів, керівники окремих підрозділів холдингів і корпорацій.

8 листопада 2018 року відбудеться III Конференція «Корпоративна безпека», співорганізаторами якої виступають Американська торговельна палата в Україні (ACC) та Sayenko Kharenko. Захід відбудеться за підтримки Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України.

Учасники конференції отримають відповіді на важливі питання:

- як захищати бізнес у сучасних умовах;

- чи ефективні правоохоронні органи у захисті інвестицій від рейдерської діяльності;

- як впливає стан злочинності в Україні на інвестиційну привабливість;

- стандарти ASIS та як протистояти кібератакам.

Також організатори планують розглянути роль дронів і роботів у діяльності команди безпеки в компанії.

Програма конференції:

- особливості взаємин бізнесу та держави;

- філософія та думки власників щодо безпеки бізнесу;

- міжнародні стандарти й практики безпеки;

- особливості індустрії безпеки та кібербезпеки.

Участь у конференції візьмуть власники бізнесу, члени спостережних рад, члени ради директорів, керівники окремих підрозділів холдингів і корпорацій, керівники служб безпеки, керівники юридичних департаментів, форензик- та комплаєнсофіцери, представники силових відомств тощо.

Уже традиційно запрошені представники іноземних посольств (США, Франції, Бельгії, Німеччини тощо) і представництв міжнародних інституцій, профільних міжнародних асоціацій безпеки (ASIS, GSA тощо), керівників СБ міжнародних корпорацій, перших осіб силових відомств.

Журнал БІЗНЕС - інформаційній партнер конференції