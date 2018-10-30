Головні новини агросектору України за 30 жовтня

У вівторок, 30 жовтня, стало відомо що ціни на яблука зростуть вже в листопаді, аграрії України звернулись з вимогами до Кабміну, були озвучені перші показники врожаю в Україні.

Українські аграрії звернулися до уряду

Аграрії просять уряд поліпшити систему розподілу земельних ділянок сільськогосподарського призначення між об'єднаними громадам, а також спростити реєстрацію сімейних фермерських господарств та систему їх оподаткування, що дозволить підвищити рівень соціального захисту сільських жителів і спростити ведення бізнесу на сільських територіях.

Про звернення аграріїв повідомив на прес-конференції голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Микола Фурсенко.

За його словами, на сьогоднішній день система розподілу сільськогосподарських земель між територіальними громадами незбалансована. Крім того, уряд досі не ввів єдину відкриту базу земельних ділянок, що ускладнює їх облік.

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За словами фахівців, програми розвитку сільського господарства повинні орієнтувати фермерів на те, що в обмін на фінансову допомогу вони повинні забезпечити державі безпека продовольства, сприяти розвитку об'єднаних громад та сільської інфраструктури. При цьому, державна політика в цій сфері має стимулювати фермерів не тільки виробляти продукцію, але і створювати суспільні блага у вигляді безпечного навколишнього середовища та благополуччя тварин, а також безпеки продуктів харчування.

Станом на 1 жовтня 2018 року, 479 об'єднаних територіальних громад в Україні отримали в комунальну власність понад 938,7 тис. га земель сільськогосподарського призначення.

Українських аграріїв навчатимуть за аргентинською системою

Компанія «Украгроцентр» започатковує спеціальний соціальний проект із навчання українських аграріїв система нульового обробітку ґрунту (No-Till), повідомив директор організації Олексій Луговий.

За його словами, No-Till має допомогти Україні подолати проблему деградації ґрунтів.

У Аргентини впровадження системи No-Till - нульового обробітку ґрунту, дозволило повністю зупинити процес деградації ґрунтів і збільшити рентабельність виробництва сільгоспкультур.

Перший навчальний семінар «Украгроцентр» планує провести в вже грудні 2018 року.

Збір врожаю – перші цифри

Станом на 30 жовтня в Україні зібрано 10,2 млн тонн цукрових буряків з площі 211 тис. га, що складає 76% до плану. За повідомленням Мінагрополітики їх середня врожайність – 486 ц/га.

Зернові та зернобобові культури обмолочені на площі 13,3 млн га (90%). Намолочено 57,5 млн тонн зерна при врожайності 43,1 ц/га.

Зокрема, зібрано:

– ранніх зернових та зернобобових – 34,3 млн тонн з площі 9,9 млн га при врожайності 34,8 ц/га;

– кукурудзи – 22,5 млн тонн з площі 3,2 млн га (70%) при врожайності 70,3 ц/га;

– гречки – 133 тис. тонн з площі 106 тис. га (98%) при врожайності 12,6 ц/га;

– проса – 75 тис. тонн з площі 48 тис. га (93%) при врожайності 15,5 ц/га.

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Крім того, технічних культур намолочено:

– соняшника – 13,1 млн тонн з площі 5,8 млн га (96%) при врожайності 22,4 ц/га;

– сої – 4,1 млн тонн тонн з площі 1,6 млн га (93%) при врожайності 25,4 ц/га;

– ріпаку – 2,7 млн тонн з площі 1 млн га при врожайності 26,1 ц/га.

Разом зі збиранням урожаю проходить осіння посівна кампанія, у межах якої посіяно 6,9 млн га озимих зернових культур (96%).

Крім того, озимого ріпаку при прогнозованій площі 888 тис. га посіяно на 1 млн га (115%).

S&P підтвердило рейтинг "Кернела"

Фінансовий 2018 рік був складним для "Кернела": показники маржі знизилися приблизно до 49 $/тонна (приблизно на 36% в рік), йдеться в повідомленні. Ця обставина разом з більш низьким рівнем врожайності земельного банку, ніж в середньому по групі, зробило істотний негативний вплив на показники рентабельності групи. Показник EBITDA згідно звітності компанії скоротився приблизно до $223 млн. (мінус 30% в рік). У той же час група відчувала більш значні потреби в інвестиціях в інтеграцію нещодавно придбаних активів.

S&P очікує поліпшення операційних показників компанії в найближчі 12 місяців: показник EBITDA згідно звітності буде значно перевищувати $300 млн. Підвищення показників обумовлено сприятливими погодними умовами в Україні в 2018 році. За прогнозами "Кернела", обсяг виробництва соняшникової олії складе близько 1,40-1,45 млн тонн насіння соняшнику, а маржа зросте до 55-60 $/тонна.

Випуск олії соняшникової у вересні виріс

За даними Державна служба статистики виробництво олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) у вересні 2018 року склало 421 868 тонн, що на 24,5% більше, ніж у вересні 2017 року.

Виробництво олії соняшникової нерафінованої та його фракцій (крім хімічно модифікованих) у січні-вересні 2018 року склало 3 223 438 тонн, що на 13,7% менше, ніж у січні-вересні 2017 року.

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Залишки нереалізованої продукції на складах підприємств на 1 жовтня склали 86 127 тонн.

Згідно даних Держстату, споживання олії соняшникової в Україні в 2016 році склало 497,3 тис. тонн, або 11,7 кг на одну людину.

В Україні очікують подорожчання яблук

Про ймовірну зміну вартості повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

«Оскільки ніхто не хоче довго зберігати врожай, який з багатьох причин просто не долежить, всі намагаються його продати, як тільки зібрали. Це говорить про те, що після того, як на ринку закінчаться всі запаси яблук, ціна на них буде зростати. Відбудеться це відразу після того, як вдарять морози»,- сказав Дорошенко.

Експерт уточнив, що перше подорожчання яблук планується вже в листопаді. До кінця 2018 року ціни нижче за 12 грн за кілограм яблук не буде, вважає експерт.

Підготовлено за відкритими джерелами Інтернету

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