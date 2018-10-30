На всі чотири сторони. Авіарейсів з України побільшало

Наприкінці жовтня одразу декілька авіакомпаній повідомили про відкриття нових напрямків перевезень.

29 жовтня, авіакомпанія Wizz Air відкрила новий авіарейс сполученням Вільнюс-Львів-Вільнюс, а 30 жовтня вводиться ще один напрямок у Братиславу, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Рейс до Вільнюсю буде здійснюватись двічі на тиждень – у понеділок й п’ятницю. Час відправлення зі Львова – 20:00, у Вільнюсі – о 21:15. Час вильоту з Вільнюса – о 18:15, у Львові – о 19:30. Вартість перельоту починається з 15 євро.

У вівторок 30 жовтня, авіакомпанія Wizz Air відкриє напрямок у Братиславу. Рейс буде здійснюватись три рази на тиждень по вівторкам, четвергам й суботам. Час відправлення зі Львова – 15:05 (Братислава – 15:20 за місцевим часом). З Братислави о 15:50 (за місцевим часом), прибуття до Львова о 18:05.

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Тим часом, український лоукостер SkyUp запустив чотири нових регулярних рейси до Європи. З кінця грудня перельоти почнуться за напрямками: з Києва до Тбілісі (Грузія), Софії (Болгарія), Попрада (Словаччина) й Барселони (Іспанія).

Лоукостер обіцяє цілком прийнятну вартість перевезень. Найнижча ціна квитків у Попрад – від 988 грн, на інші напрями від 15 00 грн в одну сторону. До Тбілісі від 1508 грн, у Софію від 1508 грн, Барселону від 1508 грн. Квитки назад коштуватимуть дорожче.

SkyUp пропонує місця економ класу за трьома тарифами:

- Basic. Не підлягає обміну і поверненню, а також включає перевезення тільки ручної поклажі 7 кг.;

- Standard. Крім ручної поклажі, дозволяє провозити одну валізу вагою до 23 кілограм, а також обміняти квиток зі штрафом;

- Flex. Крім послуг тарифу Standard, включає можливість скасування квитка після оплати штрафу.

У жовтні авіакомпанія отримала сертифікат THE (third country operator license) від Європейського агентства з безпеки в авіації EASA. Цей документ надає авіакомпанії право літати в 28 країн Європи, а також в чотири країни-члени Європейської асоціації вільної торгівлі: Швейцарію, Норвегію, Ісландію, Ліхтенштейн.

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За словами гендиректора лоукостера SkyUp, зараз головна проблема в занадто малому авіапарку компанії. На сьогоднішній день флот лоукостера складають три літаки Boeing 737 Next Generation – два повітряних судна 2013 року випуску і ще один літак Boeing 737-700NG 2002 року випуску.

У березні авіакомпанія підписала контракт на 624 мільйони доларів на поставку п'яти нових високотехнологічних літаків серії Boeing 737 MAX.

Поставка літаків очікується в 2023 році.

Згідно з умовами контракту, компанія дозамовить ще п'ять літаків й таким чином, флот SkyUp в 2023-2024 роках поповниться відразу 10-ма новітніми повітряними суднами.

30 жовтня, зі Львова до Кракова полетів літак компанії «Ryanair», повідомили в прес-службі Львівської міськради.

«Авіакомпанія «Ryanair» розпочинає виконання рейсів із Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького до Кракова, Варшави, Дюсельдорфа, Меммінгема та Лондона.

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Рейси зі Львова будуть відбуватися:

Львів-Варшава (Модлін) – з 31 жовтня у понеділок, середу й неділю;

Львів-Дюссельдорф (Веце) – з 31 жовтня у середу, п’ятницю та неділю;

Львів-Краків – з 30 жовтня по вівторках, четвергах і суботах;

Львів-Меммінген – з 31 жовтня два рейси у середу та неділю;

Львів-Лондон (Станстед) – з 2 листопада по понеділках, п’ятницях і неділях», – йдеться у повідомлені прес-служби Львівської міськради.

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