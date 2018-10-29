Прогноз "Стабільний". Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "B -"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B-" зі стабільним прогнозом, повідомляється на сайті агентства.

В повідомленні йдеться, що загалом негативний вплив на рейтинг України надають:

- слабка зовнішня ліквідність;

- високі потреби у зовнішньому фінансуванні, обумовлені погашенням суверенних зовнішніх боргів;

- слабкий банківський сектор;

- недосконалість інститутів, геополітичні та політичні ризики.

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Позитивний вплив на рейтинги мають такі складові:

- посилення макроекономічної стабільності;

- скорочення державного боргу;

- збереження міжнародної підтримки.

"Співпраця України з МВФ має пом'якшити короткострокові фінансові ризики, пов'язані із зростанням виплат з погашення суверенних боргів з початку 2019 року, під час виборів в Україні", - говориться в повідомленні.

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26 жовтня Міністерство фінансів України оголосило про випуск єврооблігацій: п'ятирічних на суму 750 млн доларів (нараховуватимуться відсотки за ставкою 8,994% річних) й десятирічних на 1,250 млрд доларів (нараховуватимуться відсотки за ставкою 9,750% річних). Розрахунки за новим випуском мають відбутися 1 листопада 2018 року.

За інформацією Мінфіну, в процесі збору заявок на придбання цих цінних паперів, понад 390 інвесторів висловили зацікавленість у придбанні на суму 4,9 млрд доларів.

Залучені кошти в першу чергу підуть на фінансування дефіциту бюджету, а також на виплату короткострокових облігацій зовнішніх державних позик на 725 млн доларів - термін погашення яких планується у лютому 2019 року, повідомляє Мінфін.

19 жовтня 2018 року, МВФ і Україна досягли домовленості по новій програмі у форматі Stand-by розміром 3,9 млрд доларів. Нова програма розрахована на 14 місяців й замінить затверджену в березні 2015 року. Угоду про надання кредиту затвердять після прийняття держбюджету України на наступний рік.

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