МВФ, бюджет, курс долара та субсидії. Головні тези інтерв’ю Гройсмана

МВФ є ключем, який "відкриває Україні двері", й лише потім відповідні механізми почнуть працювати, заявив прем'єр України.

"Ключовим, критичним фактором є те, щоб закон про державний бюджет був прийнятий до 1 грудня. Тоді ми зможемо планово продовжувати співпрацю з міжнародними фінансовими партнерами. До речі, МВФ є знаковим для Євросоюзу. Підтримка ЄС України відбудеться після рішення Ради директорів валютного фонду, Світовий банк – теж чекає рішення валютного фонду. Тобто, МВФ є таким собі ключем, який відкриває нам двері, а потім відповідні механізми починають працювати", - сказав Гройсман.

В той же час прем’єр зазначив, що Україна щороку сплачує 5 млрд доларів за обслуговування взятого в 2005-2013 роках боргу й підвищення вартості газу на 23,5% дозволить продовжувати співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, а головне - уникнути дефолту.

“Ми працюємо з фінансовими ринками світу, аби віддати кредити, які на нас поклали минулі уряди протягом 2005-2013 років. Зокрема, щороку платимо 5 млрд дол. як ціну обслуговування взятого тоді боргу. Тож у нас як уряду було два варіанти - домовитися про мінімальне зростання цін на газ і продовжити співпрацю, або увійти у дефолт. Це банкрутство країни. І цього неможливо було допустити", - сказав прем'єр.

Гройсман нагадав, що згідно з вимогами МВФ, зростання вартості газу мало відбутися на рівні 60%, й підкреслив, що "в уряді боролись за те, щоб не допустити такого підвищення".

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Нагадаємо, на своєму позачерговому засіданні 19 жовтня, Кабінет міністрів підтримав підвищення ціни на газ для населення на 23,5% з 1 листопада. Одразу після прийняття цього рішення МВФ оприлюднив заяву, що фінансова інституція і уряд України дійшли згоди про запровадження нової програми кредитування української економіки Stand-By у розмірі 3,9 млрд доларів взамін програми розширеного фінансування EFF, яка завершується наступного березня.

"Ще раз наголошу: зобов'язання, а це зобов'язання країни перед найавторитетнішою міжнародною фінансовою фундацією, виникло не сьогодні і не вчора. І починаючи з 2008 року нам про це нагадували. Ми в уряді рік і три місяці боролись за те, щоб не допустити такого підвищення, бо розуміли, що для людей це дуже чутливе питання. Так був знайдений компроміс – не 60%, а 23,5%", - сказав голова уряду.

Прем’єр в своєму інтерв’ю нагадав, що проект держбюджету 2019 є збалансованим і бездефіцитним. У ньому закладено фінансування масштабних програм розвитку, таких як дороги, енергоефективність, аграрний сектор, школи, інноваційна медицина, децентралізація.

"З одного боку це - бюджет розбудови, а з іншого - це бюджет стабільності. Я вважаю, що ці дві речі нам вдалося поєднати", - додав Гройсман.

Гройсман назвав курс долара 29,4 грн. абсолютно реальним. "Саме тому його і закладено в проект бюджету. А цього року (2018-го – Ред.) він навіть був нижчий прогнозованого", - відзначає прем’єр.

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З 1 жовтня в Україні було спрощено правила оформлення субсидій. На 2019 рік на субсидії у державний бюджет України закладено 55 мільярдів гривень, повідомив Володимир Гройсман.

За його словами, монетизація субсидій відбуватиметься у декілька етапів. "Розпочинаємо 1 січня. Це дуже серйозний процес, який відбуватиметься уперше. Частині, а це 1 млн 300 тис. домогосподарств, ми вже виплачуємо зекономлені кошти. У середньому вийшло по 600-700 гривень кожному господарству. Наступний етап – переведення усіх на особові рахунки. Саме туди будемо направляти доплату держави за сплату житлово-комунальних послуг, а уже звідти кошти мають потрапляти до теплопостачальників та інших надавачів комунальних послуг", – сказав Гройсман.

Прем’єр додав, що з 1 жовтня було спрощено правила оформлення субсидій. "У міжопалювальний період Мінсоцполітики провело перевірку, вирахувало тих, хто має нормальні статки, а користується субсидіями. Відтепер допомогу держави отримуватимуть тільки ті наші співвітчизники, які дійсно її потребують. Грошей вистачить", – сказав він.

Гройсман також озвучив кінцеву дату проведення монетизації субсидій. "До осені 2019 року, тобто, початку наступного опалювального сезону, маємо провести 100-відсоткову монетизацію. Ми вже створили реєстр субсидій і рухаємося далі. Звісно, бюрократія цьому не сприяє. Але вона ніколи й нічому не сприяє. Це величезний обсяг роботи, і ми з усім впораємось", – підкреслив він.

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