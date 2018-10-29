За 2018 рік ДПЗКУ отримала 102,3 млн грн. прибутку

ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) протягом січня-вересня поточного року отримало прибуток 102,3 млн грн. повідомляє прес-служба держкорпорації.

У 2017 році ДПЗКУ мало 91,96 млн грн операційного збитку.

За словами в. о. голови правління ДПЗКУ Ірини Марченко, ця позитивна динаміка досягнута за рахунок інтенсифікації трейдингової діяльності а також ряду заходів, спрямованих на оптимізацію роботи корпорації на ринку України. «Позитивне зростання цього показника протягом третього кварталу став можливий завдяки прискоренню темпів реалізації зернових і продуктів їх переробки на внутрішньому і зовнішньому ринках, оптимізації виробничих витрат і підвищенню якості управління виробничими процесами в компанії», - зазначає вона.

ДПЗКУ займається зберіганням, переробкою, експортом зернових. Товариство закуповує зернові культури, а першу чергу, пшеницю, ячмінь, кукурудзу, жито, овес, сою, гречку по всій Україні. Зернові приймають 55 філій (316 елеваторів) сумарною потужністю зберігання 3,75 млн тонн. Корпорація володіє зерновим терміналом в Одеському морському порту і портових елеватором в Миколаївському морському порту сумарною річною потужністю перевалки зернових близько 2,75 млн тонн.

Держкорпорація в 2017 році збільшила чистий збиток майже в 1,7 рази в порівнянні з 2016 роком. У 2012 році ДПЗКУ домовилося з Експортно-імпортним банком Китаю про надання кредиту $1,5 млрд, який планувалося використовувати на закупівлі зерна на експорт по торговим угодам з КНР. Загальний обсяг поставок зернових з України в рамках контракту складе 80 млн тонн.