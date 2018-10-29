 
Володимир Чеповий
спільно інвестувати
 
Володимир Полевий
захистити свій бізнес
 
Юрій Гусєв
розповісти про свій бізнес
 
Світлана Власова
розвивати свій бізнес
 
Олексій Чуєв
включитися у бізнес-події
Понеділок, 29 жовтня 2018 09:57

За 2018 рік ДПЗКУ отримала 102,3 млн грн. прибутку

За 2018 рік ДПЗКУ отримала 102,3 млн грн. прибутку

Чистий прибуток ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від реалізації продукції склав 7,33 млрд грн, валовий прибуток - 417 млн ​​грн.

ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) протягом січня-вересня поточного року отримало прибуток 102,3 млн грн. повідомляє прес-служба держкорпорації.

У 2017 році ДПЗКУ мало 91,96 млн грн операційного збитку.

За словами в. о. голови правління ДПЗКУ Ірини Марченко, ця позитивна динаміка досягнута за рахунок інтенсифікації трейдингової діяльності а також ряду заходів, спрямованих на оптимізацію роботи корпорації на ринку України. «Позитивне зростання цього показника протягом третього кварталу став можливий завдяки прискоренню темпів реалізації зернових і продуктів їх переробки на внутрішньому і зовнішньому ринках, оптимізації виробничих витрат і підвищенню якості управління виробничими процесами в компанії», - зазначає вона.

ДПЗКУ займається зберіганням, переробкою, експортом зернових. Товариство закуповує зернові культури, а першу чергу, пшеницю, ячмінь, кукурудзу, жито, овес, сою, гречку по всій Україні. Зернові приймають 55 філій (316 елеваторів) сумарною потужністю зберігання 3,75 млн тонн. Корпорація володіє зерновим терміналом в Одеському морському порту і портових елеватором в Миколаївському морському порту сумарною річною потужністю перевалки зернових близько 2,75 млн тонн.

Держкорпорація в 2017 році збільшила чистий збиток майже в 1,7 рази в порівнянні з 2016 роком. У 2012 році ДПЗКУ домовилося з Експортно-імпортним банком Китаю про надання кредиту $1,5 млрд, який планувалося використовувати на закупівлі зерна на експорт по торговим угодам з КНР. Загальний обсяг поставок зернових з України в рамках контракту складе 80 млн тонн.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 79 раз
Рубрика: Новини
Другие материалы в этой категории: « Історія з «рейдерським» захопленням майна отримала продовження МВФ, бюджет, курс долара та субсидії. Головні тези інтерв’ю Гройсмана »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
NOT ROOT---counter < 0 ---not Root, not-buy, counter fail---9---0

1331 cover business

Перший міжнародний ярмарок грантів для бізнесу
корпоративна безпека
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« October 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.