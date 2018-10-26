Історія з «рейдерським» захопленням майна отримала продовження

Раніше ми вже писали про ситуацію з ТОВ «Вікотек» і ТОВ «Атек-2017». 8 червня 2018 р. право власності на 9 магазинів ТОВ «Атек-2017» у Львові, Мелітополі, Житомирі, Бердичеві, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Вінницькій областях зареєстровано за ТОВ «Вікотек» на підставі свідоцтв про право власності та договорів купівлі-продажу, начебто виданих місцевими органами влади або укладених у 2001-2008 рр.

У державного реєстратора Грусевича Сергія Григоровича (Філія Комунального підприємства «Добробут» Литвинівської сільської ради у м.Києві) не виникло жодних запитань щодо того, хто володів зазначеним майном останні 10-17 років і що 2015 р. магазини було продано банком-кредитором через невиконання боржником («Вікотек») зобов’язань.

Також 27.08.18 р. приватний нотаріус Ляшук Олена Вікторівна (Київський міський нотаріальний округ, м.Київ) на підставі договорів купівлі-продажу, порушивши принцип територіальності, зареєструвала право власності на спірні об’єкти, розташовані у містах Вінниця та Жмеринка, за Міжнародною комерційною компанією «Данекспро ЛТД.» (країна реєстрації — Республіка Сейшельські Острови).

Невдовзі потерпіла сторона, власник об’єктів — ТОВ «Атек-2017», подала скаргу до «антирейдерської» комісії Міністерства юстиції. 25.10.18 р. відбулося засідання Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації стосовно розгляду скарги від 04.07.18 р. №180704/1 ТОВ «Атек-2017».

Адвокатами було надано правову оцінку «рейдерського» захоплення майна, яке є власністю ТОВ «Атек-2017», та проголошено прохання:

«…Скасувати всі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційні дії і записи, вчинені щодо нерухомого майна 08.06.2018 та після 08.06.2018…»

«…Внести зміни до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом поновлення всіх записів, які були чинними до здійснення незаконних дій реєстраторів шляхом внесення записів від 08.06.2018 та після 08.06.2018, чим відновити законні права власника на об’єкти нерухомого майна — Товариства з обмеженою відповідальністю «Атек-2017».

У свою чергу, представник Ради бізнес-омбудсмена наголосила на тому, що від рішення Комісії, точніше — від її справедливого, об’єктивного та неупередженого рішення, залежить інвестиційний клімат в Україні в цілому. Необхідність боротьби з корупцією — нагальне питання для України, адже воно тісно пов’язане з інвестиційною привабливістю нашої держави. Нагадаємо: одним із засновників Ради бізнес-омбудсмена є ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку). Рада бізнес-омбудсмена фінансується через мультидонорський рахунок ЄБРР, відкритий 2014 р. задля створення сприятливих умов ведення бізнесу для українських підприємців.

Заступник директора Товариства просив у голови Комісії (Гайдука Віталія Михайловича) та її членів керуватися нормами права, моралі та честі, приймаючи остаточне рішення, бути об’єктивними та неупередженими, адже авторитет Міністерства вже «підірваний» численними повідомленнями про «рейдерські» захоплення в справах, в яких фігурує в тій чи іншій формі Міністерство, адже саме воно дає ключі доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно «чорним» реєстраторам.

Також посадові особи ошуканого Товариства звертались за допомогою до народних депутатів з БПП та «Народного фронту», бо вважають, що власними силами не матимуть змоги вирішити цю надскладну ситуацію та повернути собі майно. В свою чергу, народні депутати направляли до міністра юстиції України Павла Петренка депутатські запити з проханням взяти на особистий контроль вирішення питання щодо повернення майна законному власнику, а саме Товариству з обмеженою відповідальністю «Атек-2017».

Кореспонденти журналу БІЗНЕС намагалися зв’язатися з керівництвом ТОВ «Вікотек», аби з’ясувати їхню точку зору щодо справи, але телефони компанії не відповідали.

Результати розгляду Комісії Мін’юсту будуть оголошені протягом 10 днів.