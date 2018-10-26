Українські бджолярі прагнуть більш прибуткового медового бізнесу

Українські виробники меду відмовляються продавати мед експортерам по занадто низькій ціні — 42 грн, заявив голова асоціації Укрбджолопром Валерій Домбровський.

Текст заяви голова асоціації оприлюднила прес-служба Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва.

За твердженням Домбровського, якість українського меду залишається надзвичайно високою.

«Україна стабільно тримає перше місце в Європі з виробництва меду. І якого меду! Нектару, який дає рослина, що росте на нашій землі, немає рівних. Такого соняшниковому меду, як в Україні, ви ніде не знайдете. Діастазне число 25-50, рівень вологості 17-21», — наголошує голова асоціації.

Незважаючи на це продавати за кордон український мед чомусь пропонують за зниженими стандартами.

«Ми єдина держава у світі, яка занижує показники нашого супер-стандарту. Нам пропонують встановити діастазне число 5, а показник вологості — на рівні 25, але це вже цукровий сироп. Що це означає? Ми уклали угоду з Євросоюзом про зону вільної торгівлі. Вона наголошує: скільки вивіз, стільки тобі мають право завести. Що буде? Ми вивеземо мед із діастазою 25-50, вологістю 17-21, а отримаємо у яскравій упаковці цукровий сироп», — заявив Валерій Домбровський.

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