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П'ятниця, 26 жовтня 2018 12:42

У Києві відбудеться конференція “Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні”

У Києві відбудеться конференція “Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні”

Конференція проводиться з метою провести узагальнення світових тенденцій розвитку та обґрунтування перспектив малого та середнього підприємництва в Україні.

За ініціативи кафедри підприємництва на економічному факультеті Київського національного університету ім.Тараса Шевченка 15-16 листопада відбудеться науково-практична конференція “Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні”.

Співорганізатори конференції: Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Інститут доктора Яна-Урбана Сандала (Норвегія) та Український науково-технологічний центр.

Захід відбудеться за адресою: вул.Васильківська, 90-А.

Мета конференції — узагальнення світових тенденцій розвитку та обґрунтування перспектив малого та середнього підприємництва в Україні.

Тематичні напрями роботи конференції:

- світові тенденції розвитку малого та середнього підприємництва;

- економічна безпека малого та середнього підприємництва;

- стратегічні пріоритети конкурентного розвитку підприємництва;

- сучасні виклики соціального підприємництва в Україні та світі.

У рамках конференції плануються:

- пленарне засідання;

- дискусійні платформи;

- 61-й саміт із соціального підприємництва;

- онлайн-форум.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

До початку роботи конференції планується видання матеріалів конференції в електронному форматі. Їх буде розміщено на веб-сайті економічного факультету Київського національного університету ім.Тараса Шевченка.

В рамках конференції 16 листопада 2018 р. пройде 61-й саміт із соціального підприємництва “Сonversations on Emerging Issues in Social entrepreneurship”.

Для участі у конференції необхідно до 10 листопада 2018 р.:

1) заповнити форму заявки на участь за посиланням;

2) надіслати на адресу оргкомітету конференції (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) тези доповіді, оформлені відповідно до вказаних вимог;

3) надіслати відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску в сумі 300,00 грн;

4) отримати підтвердження редколегії про прийняття тез.

Запрошуємо всіх небайдужих підприємців до участі у роботі конференції!

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Рубрика: Новини
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