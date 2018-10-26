У Києві відбудеться конференція “Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні”

За ініціативи кафедри підприємництва на економічному факультеті Київського національного університету ім.Тараса Шевченка 15-16 листопада відбудеться науково-практична конференція “Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні”.
Співорганізатори конференції: Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Інститут доктора Яна-Урбана Сандала (Норвегія) та Український науково-технологічний центр.
Захід відбудеться за адресою: вул.Васильківська, 90-А.
Мета конференції — узагальнення світових тенденцій розвитку та обґрунтування перспектив малого та середнього підприємництва в Україні.
Тематичні напрями роботи конференції:
- світові тенденції розвитку малого та середнього підприємництва;
- економічна безпека малого та середнього підприємництва;
- стратегічні пріоритети конкурентного розвитку підприємництва;
- сучасні виклики соціального підприємництва в Україні та світі.
У рамках конференції плануються:
- пленарне засідання;
- дискусійні платформи;
- 61-й саміт із соціального підприємництва;
- онлайн-форум.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
До початку роботи конференції планується видання матеріалів конференції в електронному форматі. Їх буде розміщено на веб-сайті економічного факультету Київського національного університету ім.Тараса Шевченка.
В рамках конференції 16 листопада 2018 р. пройде 61-й саміт із соціального підприємництва “Сonversations on Emerging Issues in Social entrepreneurship”.
Для участі у конференції необхідно до 10 листопада 2018 р.:
1) заповнити форму заявки на участь за посиланням;
2) надіслати на адресу оргкомітету конференції (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) тези доповіді, оформлені відповідно до вказаних вимог;
3) надіслати відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску в сумі 300,00 грн;
4) отримати підтвердження редколегії про прийняття тез.
Запрошуємо всіх небайдужих підприємців до участі у роботі конференції!