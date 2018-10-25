НБУ озвучив прогноз інфляції на 2018-2019 роки

Також, прогноз на 2019 рік підвищено до 6,3% з 5,8%. За оцінками НБУ, уповільнення інфляції до середньострокової мети 5% відбудеться тільки наприкінці 2020 року.
У числі фундаментальних проінфляційних факторів Нацбанк вказує:
- збереження значного внутрішнього попиту і подальше збільшення виробничих витрат, у тому числі, на оплату праці;
- послаблення обмінного курсу гривні до долара США в липні-серпні, що відзначилося на вартості окремих товарів;
- стрімке зростання світових цін на нафту протягом останніх місяців, що відзначилося на цінах палива й, відповідно, собівартості товарів та послуг.
"Названі фактори, а також майбутні в 2019 році подвійні вибори чинять негативний вплив на інфляційні очікування. Зокрема, настрої населення погіршилися", - зазначають у НБУ.
Особливості мікрокредитування в агросекторі БІЗНЕСу розповів Олександр Китайгородський, начальник управління мікрокредитування Мегабанку.
Споживча інфляція у вересні, що склала 8,9%, була вищою як цільового діапазону, так і липневого прогнозу НБУ (8,3%).
Нацбанк ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 18% річних після підвищення ставки двічі поспіль - у липні до 17,5% та у вересні до 18% річних.
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