НБУ озвучив прогноз інфляції на 2018-2019 роки

Національний банк України, враховуючи збереження суттєвого інфляційного тиску, а також підвищення адміністративно регульованих цін, підвищив прогноз зростання споживчих цін в 2018 році до 10,1 з 8,9%, повідомляється на сайті регулятора.

Також, прогноз на 2019 рік підвищено до 6,3% з 5,8%. За оцінками НБУ, уповільнення інфляції до середньострокової мети 5% відбудеться тільки наприкінці 2020 року.

У числі фундаментальних проінфляційних факторів Нацбанк вказує:

- збереження значного внутрішнього попиту і подальше збільшення виробничих витрат, у тому числі, на оплату праці;

- послаблення обмінного курсу гривні до долара США в липні-серпні, що відзначилося на вартості окремих товарів;

- стрімке зростання світових цін на нафту протягом останніх місяців, що відзначилося на цінах палива й, відповідно, собівартості товарів та послуг.

"Названі фактори, а також майбутні в 2019 році подвійні вибори чинять негативний вплив на інфляційні очікування. Зокрема, настрої населення погіршилися", - зазначають у НБУ.

Особливості мікрокредитування в агросекторі БІЗНЕСу розповів Олександр Китайгородський, начальник управління мікрокредитування Мегабанку.

Споживча інфляція у вересні, що склала 8,9%, була вищою як цільового діапазону, так і липневого прогнозу НБУ (8,3%).

Нацбанк ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 18% річних після підвищення ставки двічі поспіль - у липні до 17,5% та у вересні до 18% річних.

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