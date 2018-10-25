Україна готова побити рекорд з експорту зерна

Департамент фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів повідомляє, що з початку 2018 року Україна експортувала понад 12,5 млн тонн зернових культур, зокрема, 7,4 млн т пшениці (продовольчої - більше 4,3 млн т, фуражної - понад 3 млн т), ячменю - понад 2,5 млн т, кукурудзи - більше 2,5 млн т.

За аналогічний період минулого року було експортовано майже 13,5 млн т зернових, а саме: понад 7,9 млн т пшениці (продовольчої - 4,5 млн т, фуражної понад 3,4 млн т), ячменю - понад 3,4 млн т, кукурудзи - 16 млн т).

Про особливості мікрокредитування в агросекторі БІЗНЕСу розповів Олександр Китайгородський, начальник управління мікрокредитування Мегабанку.

У той же час ЗМІ повідомляють, що за останній рік пшоно в Україні подорожчало на третину - в магазинах ціна за 1 кг досягла 42 гривень. При цьому пшоно стало дефіцитним продуктом і зникло з прилавків магазинів.

Аграрії пояснили подібний дефіцит великим попитом на цей товар в Європі. На подорожчання пшона вплинуло скорочення його посівів вдвічі за останні три роки. Передумов для зростання ціни на гречку або інші популярні крупи наразі немає.

Банківські програми кредитування лишаються цікавими для великих агровиробників. Банки, хоч і декларують зацікавленість у розвитку фінансування малого та середнього бізнесу, не відмовляються від надання великих за обсягами кредитних ліній. Докладніше про специфіку кредитування агросектора в аналітиці БІЗНЕСу.

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